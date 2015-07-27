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    Вагнер Лав после замены нагрубил тренеру

    Нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав остался недоволен заменой по ходу встречи с «Коритибой» и, уходя с поля, выкрикивал ругательства в адрес главного тренера. Матч завершился вничью 1:1. Форвард был заменен в самой концовке встречи, однако все равно был настолько расстроен, что позволил себе нецензурные выражения в адрес главного тренера команды Тите.

    «Не заметил, чтобы Вагнер был разозлен заменой. Обычно не общаюсь с игроками сразу после матча. Но посмотрю видео, тогда отвечу, что об этом думаю» - заявил после матча Тите.

    От GloboEsporte Вагнера получил за матч 4 балла из 10 возможных. Это худший результат среди игроков «Коринтианса».
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    Источник: Globo

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    27.07.2015 12:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +148

      Miha 27 июля 2015, 22:24

      Ой ой... Я смотрю тут многие забыли как он отгружал командам РПЛ, особенно мясным☝️

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 27 июля 2015, 19:50

      Не верится. Он же всегда улыбающийся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 18:30

      Чего это он так завёлся?
      Совсем крышу снесло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      АРГЫН 27 июля 2015, 18:10

      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 17:06

      К Гинеру его, в вечную ссылку

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 27 июля 2015, 16:30

      Трансфер в другой клуб ему обеспечен за такое поведение.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 июля 2015, 16:24

      как это по-армейски!)) аха-ха
      упал, отжался, нахамил тренеру!!!

      2
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      Рейтинг: +335

      Поц 27 июля 2015, 15:26

      Какое быдло это Лав. Грубиян. Но, что с него взять, половину сознательной жизни провёл на ипподроме.

      -3
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 27 июля 2015, 13:10

      Нахватался в ЦСКА быдлячьих замашек

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL > gооdbуegооdbоу 27 июля 2015, 15:22

      Следи за своей пoмoйкoй.

      2
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      Рейтинг: +712

      RIR68 > gооdbуegооdbоу 27 июля 2015, 18:32

      куда уж нам до гейропейцев.

      -1
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