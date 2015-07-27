Вагнер Лав после замены нагрубил тренеру

Ой ой... Я смотрю тут многие забыли как он отгружал командам РПЛ, особенно мясным☝️
Нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав остался недоволен заменой по ходу встречи с «Коритибой» и, уходя с поля, выкрикивал ругательства в адрес главного тренера. Матч завершился вничью 1:1. Форвард был заменен в самой концовке встречи, однако все равно был настолько расстроен, что позволил себе нецензурные выражения в адрес главного тренера команды Тите.
От GloboEsporte Вагнера получил за матч 4 балла из 10 возможных. Это худший результат среди игроков «Коринтианса».