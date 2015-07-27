Игрок «Саутгемптона» Маюка может перейти в «Спартак»

Английское издание «Миррор» сообщает, что нападающий «Саутгемптона» Эммануэль Маюка в ближайшее время может стать футболистом московского «Спартака». Главный тренер «святых» Рональд Куман обозначил свою незаинтересованность в игроке. Отметим, что форвард ни разу не забил в АПЛ.





Маюка в 2012-м году выиграл Кубок Африки со сборной Замбии. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!