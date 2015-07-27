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    Игрок «Саутгемптона» Маюка может перейти в «Спартак»

    Английское издание «Миррор» сообщает, что нападающий «Саутгемптона» Эммануэль Маюка в ближайшее время может стать футболистом московского «Спартака». Главный тренер «святых» Рональд Куман обозначил свою незаинтересованность в игроке. Отметим, что форвард ни разу не забил в АПЛ.
    Маюка в 2012-м году выиграл Кубок Африки со сборной Замбии.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    27.07.2015 01:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:10

      Зачем Аленичеву не забивной нап?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 июля 2015, 09:24

      ни чег не меняется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      spartacus333 27 июля 2015, 08:04

      зачем он спартаку? не забил ни одного гола за саутгемптон. федуну деньги девать некуда или это аленичев тупит. очередной шлак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 07:04

      оставить по месту нынешней прописки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 05:05

      И зачем он в команде-опять бабло отмывать начинают.Команда только начала заявлять о себе-чтоб всякое непонятное приобретать-фу.

      -1
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 27 июля 2015, 03:36

      слишком темненький для спартака темнее промески

      -1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 27 июля 2015, 01:42

      Ни разу не забил-и нахер нужен он? Мовсисян начнет лупить)еще наши темнокожие Зе Луишь и Квинси растопчат всех.

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер > Gazelvagen877 27 июля 2015, 03:42

      не шути так я животик чуть не надорвал))

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 27 июля 2015, 01:19

      Кря-кря

      0
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