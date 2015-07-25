Генеральный директор «Зенита» : «Варианты продажи и аренды Кержакова исключены»

стал памятником
«Зенит» не будет продавать футболиста Александра Кержакова в другой клуб или отдавать в аренду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.
«Зенит» не будет продавать футболиста Александра Кержакова в другой клуб или отдавать в аренду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.
стал памятником
да АБВ как то не по Питерски относится. как говнюк какой то...
вышвырнуть из команды АВБ, разогнать вороватых манагеров и вернуть петржеловский футбол!
Зенит-2 надо усиливать, чтобы сделать настоящий фарм-клуб.
у этого митрофанова, мозгов меньше, чем у Котлина.)))
человек ИГРАТЬ хочет, а не на жо*е сидеть
и нах его мариновать?