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    Генеральный директор «Зенита» : «Варианты продажи и аренды Кержакова исключены»

    «Зенит» не будет продавать футболиста Александра Кержакова в другой клуб или отдавать в аренду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.

    «Кержаков — великий игрок, он — неотъемлемая часть «Зенита» навсегда. Если у него будут варианты развития, будь-то РФС или «Зенит-2», он ими воспользуется. Пока он никуда не переходит, он является игроком «Зенита», его контракт рассчитан ещё на год. Продажа Кержакова в другой клуб исключена, аренда — тоже.
    Сейчас в карьере Александра наступил тяжёлый момент, но он ведёт себя очень достойно. Перед ним можно снять шляпу»,- сказал Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 16:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:32

      стал памятником

      0
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      Рейтинг: +13

      Kirishi_fans 26 июля 2015, 11:12

      да АБВ как то не по Питерски относится. как говнюк какой то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 26 июля 2015, 10:45

      вышвырнуть из команды АВБ, разогнать вороватых манагеров и вернуть петржеловский футбол!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      pomor445 25 июля 2015, 21:31

      Зенит-2 надо усиливать, чтобы сделать настоящий фарм-клуб.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 июля 2015, 18:44

      у этого митрофанова, мозгов меньше, чем у Котлина.)))
      человек ИГРАТЬ хочет, а не на жо*е сидеть

      -1
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 > REDWHITE_ 25 июля 2015, 18:53

      Это у тебя мозги ещё не сформировались Хотеть и иметь две большие разницы как говорят в Одессе.

      0
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      Рейтинг: +736

      summer2014 > REDWHITE_ 25 июля 2015, 19:20

      Откуда тебе из деревне видней что он хочет а что нет?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 17:39

      Что ж вы об свой символ ноги вытираете-дали бы уже год доиграть то.

      0
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      Рейтинг: +14

      pomor445 > Диктор 25 июля 2015, 21:38

      Так не играет, ведь, - на скамейке просиживает.

      0
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      Рейтинг: +63

      Hasselby 25 июля 2015, 17:39

      и нах его мариновать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:26

      РФС-2

      0
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      Рейтинг: +5161

      ААМ 25 июля 2015, 17:16

      Да Кердаков для Зенита символ.

      -3
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