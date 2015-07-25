Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Генеральный директор «Зенита» : «Варианты продажи и аренды Кержакова исключены»

    Генеральный директор «Зенита» : «Варианты продажи и аренды Кержакова исключены»

    «Зенит» не будет продавать футболиста Александра Кержакова в другой клуб или отдавать в аренду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.

    «Кержаков — великий игрок, он — неотъемлемая часть «Зенита» навсегда. Если у него будут варианты развития, будь-то РФС или «Зенит-2», он ими воспользуется. Пока он никуда не переходит, он является игроком «Зенита», его контракт рассчитан ещe на год. Продажа Кержакова в другой клуб исключена, аренда — тоже.
    Сейчас в карьере Александра наступил тяжeлый момент, но он ведeт себя очень достойно. Перед ним можно снять шляпу»,– сказал Митрофанов.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ААМ
    1437833813
    Да Кердаков для Зенита символ.
    Ответить
    sir_Alex
    1437834370
    РФС-2
    Ответить
    Hasselby
    1437835168
    и нах его мариновать?
    Ответить
    Диктор
    1437835185
    Что ж вы об свой символ ноги вытираете-дали бы уже год доиграть то.
    Ответить
    REDWHITE_
    1437839096
    у этого митрофанова, мозгов меньше, чем у Котлина.))) человек ИГРАТЬ хочет, а не на жо*е сидеть
    Ответить
    pomor445
    1437849078
    Зенит-2 надо усиливать, чтобы сделать настоящий фарм-клуб.
    Ответить
    Ганнибал Лектор
    1437896720
    вышвырнуть из команды АВБ, разогнать вороватых манагеров и вернуть петржеловский футбол!
    Ответить
    Kirishi_fans
    1437898326
    да АБВ как то не по Питерски относится. как говнюк какой то...
    Ответить
    112910415
    1437931956
    стал памятником
    Ответить
    ologreds
    1694997546
    numo436732
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+