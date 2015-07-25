Генеральный директор «Зенита» : «Варианты продажи и аренды Кержакова исключены»

«Зенит» не будет продавать футболиста Александра Кержакова в другой клуб или отдавать в аренду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.

«Кержаков — великий игрок, он — неотъемлемая часть «Зенита» навсегда. Если у него будут варианты развития, будь-то РФС или «Зенит-2», он ими воспользуется. Пока он никуда не переходит, он является игроком «Зенита», его контракт рассчитан ещe на год. Продажа Кержакова в другой клуб исключена, аренда — тоже.