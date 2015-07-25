«Реал» может пополниться китайским футболистом

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Линь Ляньминь может стать первым китайским игроком в истории «Реала».О переходе 19-летнего футболиста в испанский клуб будет объявлено в ближайшие дни.

Сумма сделки составит 300 тысяч евро.