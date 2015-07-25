«Реал» может пополниться китайским футболистом

мощный рекламный ход
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Линь Ляньминь может стать первым китайским игроком в истории «Реала».О переходе 19-летнего футболиста в испанский клуб будет объявлено в ближайшие дни.
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Линь Ляньминь может стать первым китайским игроком в истории «Реала».О переходе 19-летнего футболиста в испанский клуб будет объявлено в ближайшие дни.
мощный рекламный ход
Перес все правильно делает, пускай Китаец в кубке выходит при счете 4-0, я бы ему даже пенальти дал ударить.
Удачи Реалу!
Будет сам сшить свои футболки ))))
В Реал даже за огромные деньги никого не продают(
Перес хитер!!)
Маркетинговый ход
В игровом плане может и не нужен он Реалу, но зато сколько футболок и прочих побрекушек они смогут продать азиатам
чисто маркетинговый ход..теперь двух миллиардный китай будет скупать футболки с именем этого китайца,подписываться на канал реала...таак что грамотный трансфер...надо бы еще и индуса найти и тогда планета будет Реала!!!кстати,такой ход впервые использовал САФ в МЮ,с покупкой корейца Парка..тогда вся азия была в его футболках