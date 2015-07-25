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    «Реал» может пополниться китайским футболистом

    Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Линь Ляньминь может стать первым китайским игроком в истории «Реала».О переходе 19-летнего футболиста в испанский клуб будет объявлено в ближайшие дни.

    Сумма сделки составит 300 тысяч евро.
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    Источник: Marca

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    25.07.2015 14:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:31

      мощный рекламный ход

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      Рейтинг: +226

      рус фан 26 июля 2015, 03:05

      Перес все правильно делает, пускай Китаец в кубке выходит при счете 4-0, я бы ему даже пенальти дал ударить.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 июля 2015, 23:05

      Удачи Реалу!

      1
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      Рейтинг: +19

      vidi777 25 июля 2015, 22:22

      Будет сам сшить свои футболки ))))

      1
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 19:08

      В Реал даже за огромные деньги никого не продают(

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 25 июля 2015, 19:06

      Перес хитер!!)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:45

      В Поднебесной плохо продаются футболки "Реала"?

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > sir_Alex 25 июля 2015, 23:05

      Похоже ещё больше хочет

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > 95-shishani-95 25 июля 2015, 23:30

      Хотеть не вредно

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      Рейтинг: +11

      FR7 25 июля 2015, 16:54

      Маркетинговый ход

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      Рейтинг: +12

      Germany01 25 июля 2015, 16:52

      В игровом плане может и не нужен он Реалу, но зато сколько футболок и прочих побрекушек они смогут продать азиатам

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      Рейтинг: +136

      Dodge87 25 июля 2015, 16:35

      чисто маркетинговый ход..теперь двух миллиардный китай будет скупать футболки с именем этого китайца,подписываться на канал реала...таак что грамотный трансфер...надо бы еще и индуса найти и тогда планета будет Реала!!!кстати,такой ход впервые использовал САФ в МЮ,с покупкой корейца Парка..тогда вся азия была в его футболках

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