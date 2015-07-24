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    Сорокин: «Блаттер — друг России»

    Глава организационного комитета Чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин поделился мыслями о скандалах вокруг действующего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
    «Считаю, что он просто стал жертвой. Швейцарец решил взять ответственность за вещи, которые не находятся в его компетенции. Зепп — друг нашей страны и всегда им был, его позицию уйти в отставку мы уважаем. Убеждены, что все, что делал Блаттер, пошло на пользу ФИФА», - сказал Сорокин.

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    Источник: BBC

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    24.07.2015 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:42

      А Катару является другом?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 24 июля 2015, 23:23

      он же взяточник !а значит не хороший человек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      гнус 24 июля 2015, 21:38

      Очень "ДОРОГОЙ" друг))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 20:37

      своеобразные друзья у нас
      навскидку- Блаттер, Депардье, Берлускони...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Leo28 > 112910415 24 июля 2015, 21:41

      Как говорится рыбак рыбака ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > 112910415 25 июля 2015, 06:45

      Лукашенко, Янукович.....

      0
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