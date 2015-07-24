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    • Мутко: «16 млрд рублей — стандартная стоимость строительства стадиона»

    Мутко: «16 млрд рублей — стандартная стоимость строительства стадиона»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мыслями касательно финансовой составляющей Чемпионата мира-2018.
    «Сегодня инвестиционная программа ЧМ-2018 абсолютно защищена. Несмотря на определенные проблемы с бюджетом, деньги, заложенные на мундиаль, – незыблемы. Со всеми подрядчиками мы договорились, что все стадионы будут строиться в соответствии с теми государственными контрактами, которые были подписаны. Все подрядчики получили 50% авансовых платежей и начали работу. Кроме того, убрали некоторые ограничения для подрядчиков. Например, банковская гарантия при подписании контракта. Ее мы заменили на ряд других позиций. Это все дало возможность подрядчикам успокоиться и приступить к работе. Надеюсь, что мы сохранимся в рамках действующего бюджета.

    Мы даже сейчас пошли на то, чтобы провести по некоторым стадионам дополнительные экспертизы. В частности это коснется арены в Казани. Может быть, мы увидим какую-то возможность для оптимизации. Обращаю внимание, что наши стадионы не самые дорогие в мире. Вы посмотрите на цены, в которые обходится строительство стадионов за рубежом. Все познается в сравнении. 16 млрд рублей разделите сейчас на курс евро, например, на 60. Вы поймете, что мы строим стадионы за 250-300 млн евро. Это обычная цена для подобных сооружений», – поведал чиновник.

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    Источник: Fontanka.ru

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    24.07.2015 19:34
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    Комментарии (6)
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    МасСуд
    1437755938
    Россия, .бут тебя по всем щелям.....
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    sir_Alex
    1437755950
    Этот дядя знает, о чём говорит. Уже и пилу приготовил
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    112910415
    1437758097
    верим!
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    Самовлюблённый Конь
    1437780201
    у нас в России, скорее всего да, а может и больше, а вот в зачуханой европе раза в два минимум ниже, там же нет таких распильщиков как мутко...
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    nahan
    1437798192
    Больше нельзя своровать...
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    ologreds
    1694997552
    numo436632
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