Бентеке: «Ливерпуль» мне подходит»

Новоиспеченный нападающий английского «Ливерпуля» Кристиан Бентеке поделился своими мыслями от перехода. Напомним, бельгиец накануне покинул «Астон Виллу» за 46 миллионов евро.

«Очень счастлив стать частью «красных» и хочу выразить благодарность руководству «Ливерпуля», которое положило немало сил, чтобы я здесь оказался. Полагаю, что мне подходит эта команда. Я имел беседу с главным тренером, после которой желание одеть майку «мерсисайдцев» стало еще сильнее. У клуба великая история, которую надо обновлять», - сказал Бентеке.