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Бентеке: «Ливерпуль» мне подходит»

23 июля 2015, 08:24
5

Новоиспеченный нападающий английского «Ливерпуля» Кристиан Бентеке поделился своими мыслями от перехода. Напомним, бельгиец накануне покинул «Астон Виллу» за 46 миллионов евро.
«Очень счастлив стать частью «красных» и хочу выразить благодарность руководству «Ливерпуля», которое положило немало сил, чтобы я здесь оказался. Полагаю, что мне подходит эта команда. Я имел беседу с главным тренером, после которой желание одеть майку «мерсисайдцев» стало еще сильнее. У клуба великая история, которую надо обновлять», - сказал Бентеке.

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Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Бентеке Кристиан
Комментарии (5)
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jet_set
1437631735
Кэрролл точно так же говорил)
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DXTK
1437637322
Бентеке спас Виллу от вылета из АПЛ, теперь задача куда сложнее, надо спасти Ливерпуль от попадания на будущий сезон в ЛЕ, а постараться вывести клуб в ЛЧ. Интересно чем таким Роджерс заманил Бентеке в команду пряниками и пляской вуду или Контрактом. Надеюсь по окончанию сезона он не передумает в словах, и не последует примеру Стерлинга, решив убежать из тесных объятий клуба. А так посмотрим на его игру через месяцок другой. в 38 туре прошедшего сезона Ливерпуль обновил богатую историю клуба, все мы помним этот разгром и позор не утешительный для команды и их болельщиков. Пожелаем взять какой-нибудь трофей.
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MuminYNWA
1437653016
Не кажется мне, что он игрок уровня топ - клуба, так и будем топтаться в середняках
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Sanja68
1437675909
керол№2
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