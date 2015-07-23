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    Ямайка обыграла США в 1/2-й Золотого Кубка КОНКАКАФ

    Сборная США в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ проиграла команде Ямайки.
    23 июля. Атланта. Стадион «Джорджия Доум»
    США - Ямайка - 1:2 (0:2)
    Голы: 0:1 — Мэттокс, 31; 0:2 - Барнс, 36; 1:2 - Брэдли, 48.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 06:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9

      Barcelona in time 25 июля 2015, 17:14

      Все так радуются за Ямайку, а простите чего собственно?:
      1. США объективно сильнее, хотя спасибо немецкому тренеру Ямайки за организацию игры, а то бы играли как Куба. Да подловили США на 2 домашних заготовках - снова спасибо тренеру. Но командно и индивидуально США сильнее. А вратарь ямайский чуть сильнее Гатальского, реально 4 мяча мог привести сам себе, но случилось просто чудо - привёз только 1. Я за триумф сильных команд, а не за рандом.
      2. Ямайка это ж не Россия, не прошла США)). За РФ надо радоваться, если будет конечно повод)
      3. Да и в общем не люблю, когда люди равняют футбол и политику - это глупо, хотя небезосновательно. Сколько я такого слышал и читал - за США не болеем, потому что, они пиндосы, за Германию - они фашисты, и дед, что зря воевал (П.С. ну когда будет матч Россия-Германия пусть россияне выйдут с пулемётами и отомстят - так что ли? - бред!), за Голландию - они там все геи и планокуры, не болеем за тех, где чёрные играют, или за тех, где ускоглазые и т.д. и т.п. Ущербно это всё, а сколько-то лайков за такие мудрые комменты. Не удивлюсь, если за это бан или минусовой рейтинг получу.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 11:54

      Не удивительно Стабильную игру показывали игроки ямайки а США занимались показухой в 1/4 финала с Кубой, за что и получили сполна в полуфинале.

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      Рейтинг: +10

      Jackychan777 24 июля 2015, 11:45

      Верил в вас ребятки, спасибо за победу, финал будет за вами, Мексика на кубок не наиграла, вы достойней в этом турнире)

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Jackychan777 24 июля 2015, 16:56

      Мексика обыграет Ямайку в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
      Мексика прошла Коста-Рику в 14 финала в доп. время. Коста-Рика сильная была. И Ямайка Коста-Рику в группе не обыграла. Финал будет за Мексикой я так считаю.Но это моё мнение я не настаиваю.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 23 июля 2015, 10:27

      какие красавы!

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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 10:20

      спасибо Ямайке от всего прогрессивного Человечества!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:32

      Вот так ямайцы, уделали пиндосов!

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 23 июля 2015, 09:15

      Согласно Глобальному Министерству Правды,для россиян более правильно думать о США только в положительном контексте,это да...

      3
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      Рейтинг: +27

      Kalibriya 23 июля 2015, 08:59

      В свете российско-американских отношений за последние 230 лет,прекрасная новость!!!FORZA Ямайка!!!Порадуюсь хоть,а то либерасты щас проснутся и скажут,что мы должны о СВОИХ неудачах только думать...

      5
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 23 июля 2015, 07:54

      Очень рад, что команда США получила по задранным носам по полной! Ямайцы сняли с них картонную корону , гуд!)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Fred Devil 23 июля 2015, 09:35

      Sehr gut!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Fred Devil 24 июля 2015, 16:57

      С Мексикой так нет получиться.

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 07:09

      кто бы мог предсказать!

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