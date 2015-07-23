Ямайка обыграла США в 1/2-й Золотого Кубка КОНКАКАФ

Все так радуются за Ямайку, а простите чего собственно?:
1. США объективно сильнее, хотя спасибо немецкому тренеру Ямайки за организацию игры, а то бы играли как Куба. Да подловили США на 2 домашних заготовках - снова спасибо тренеру. Но командно и индивидуально США сильнее. А вратарь ямайский чуть сильнее Гатальского, реально 4 мяча мог привести сам себе, но случилось просто чудо - привёз только 1. Я за триумф сильных команд, а не за рандом.
2. Ямайка это ж не Россия, не прошла США)). За РФ надо радоваться, если будет конечно повод)
3. Да и в общем не люблю, когда люди равняют футбол и политику - это глупо, хотя небезосновательно. Сколько я такого слышал и читал - за США не болеем, потому что, они пиндосы, за Германию - они фашисты, и дед, что зря воевал (П.С. ну когда будет матч Россия-Германия пусть россияне выйдут с пулемётами и отомстят - так что ли? - бред!), за Голландию - они там все геи и планокуры, не болеем за тех, где чёрные играют, или за тех, где ускоглазые и т.д. и т.п. Ущербно это всё, а сколько-то лайков за такие мудрые комменты. Не удивлюсь, если за это бан или минусовой рейтинг получу.