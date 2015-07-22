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    «Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что у полузащитника "Уфы" Эммануэля Фримпонга и клуба нет претензий к "Спартаку" после инцидента, произошедшего во время матча первого тура чемпионата России (2:2).

    Сегодня КДК РФС принял решение дисквалифицировать 23-летнего игрока за неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, передает "Спорт Экспресс":

    "Мы всесторонне изучили вопрос. На заседании присутствовали представители "Спартака", – сказал Григорьянц. – "Уфа" и Фримпонг не прибыли. Но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили у "Спартака" видеозапись, получили объяснения стюардов.
    В рапорте делегата и инспектора матча, в протоколе игры отсутствуют сведения о дисциплинарных нарушениях болельщиков "Спартака" в адрес Фримпонга. Ничего не сказано о расистских проявлениях.
    Ни Фримпонг, ни "Уфа" изначально не обращались в КДК с заявлением. Однако вчера мы получили от клуба письмо за подписью Газизова. В нем говорится, что впоследствии Фримпонг пояснил, что уважительно относится к болельщикам и не имеет претензий к "Спартаку" и его болельщикам. Клуб провел с игроком разъяснительную беседу о том, что он не должен так себя вести. Футболист пообещал больше так не делать.
    Мы изучили материалы СМИ по удалению Фримпонга. Показания журналистов резко расходились. Но КДК не может принять противоречивые данные в качестве доказательств. Их достоверность вызвала у нас серьезные вопросы.
    Мы сегодня просмотрели в рапидном режиме поведение болельщиков на секторах, куда пошел Фримпонг. Никаких движений в адрес футболиста не увидели, никаких уханий не услышали. Стюарды заверили, что никаких провокаций со стороны болельщиков "Спартака" в отношении футболиста не было. Поэтому у нас нет оснований применять к "Спартаку" дисциплинарные санкции".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 16:02
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +9

      Независимый_эксперт 23 июля 2015, 15:47

      Я бы исключил sportag из РПЛ на 5 лет!

      0
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      Рейтинг: +9

      Gameln 23 июля 2015, 02:03

      Не будет наказан и ладно. Но Торпедо в прошлом сезоне почему унижали всю дорогу?Все-таки равный подход ко всем командам должен быть.
      Ах да,забыл -это же РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +135

      dimazavr 23 июля 2015, 01:56

      КДК и Уфа наши в силе,
      Ведь футбол это вам не пинг-понг!
      Ведь Фримпонгу, поди удалили,
      Его средний и наглый фримпонг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 22 июля 2015, 22:23

      Этот жест - благодарность за дружеское отношение фанов спартака к Фримпонгу!? Смех да и только! Как Уфа боится гнева москвы!

      -2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 22 июля 2015, 21:54

      ЦСКА оставили без зрителей, только за то, что Туре сказал, что ему ухали. А тут ни то что ужали, еще и оскорбляли, был прецедент с удалением и при этом Спартак остался безнаказанным! А потом вы удивляетесь откуда деньги у РФС на оплату отступных Капелло...

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gwynbleidd 22 июля 2015, 23:41

      Отличи5е в том, что коней слышно было даже в европе, а с Уфой кроме самого игрока ни кто не слышал! Учись студент!!! )))

      5
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2015, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун ЗАНЕС!! Базара нет!

      -5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > zeni 22 июля 2015, 20:42

      Ты свечку держал, чудак?

      6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 19:28

      Надо наказать котлина вместо Спартака.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 июля 2015, 18:46

      просто откупились перед уфой и кдк ,фрипмонг получил годовую зп

      -2
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      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 17:52

      правильно, Спартак против расизма!

      6
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      Рейтинг: +194

      l1l1 22 июля 2015, 17:35

      Стадион спартака надо дисквалифицировать

      1
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