«Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что у полузащитника "Уфы" Эммануэля Фримпонга и клуба нет претензий к "Спартаку" после инцидента, произошедшего во время матча первого тура чемпионата России (2:2).



Сегодня КДК РФС принял решение дисквалифицировать 23-летнего игрока за неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, передает "Спорт Экспресс":





"Мы всесторонне изучили вопрос. На заседании присутствовали представители "Спартака", – сказал Григорьянц. – "Уфа" и Фримпонг не прибыли. Но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили у "Спартака" видеозапись, получили объяснения стюардов.

В рапорте делегата и инспектора матча, в протоколе игры отсутствуют сведения о дисциплинарных нарушениях болельщиков "Спартака" в адрес Фримпонга. Ничего не сказано о расистских проявлениях.



Ни Фримпонг, ни "Уфа" изначально не обращались в КДК с заявлением. Однако вчера мы получили от клуба письмо за подписью Газизова. В нем говорится, что впоследствии Фримпонг пояснил, что уважительно относится к болельщикам и не имеет претензий к "Спартаку" и его болельщикам. Клуб провел с игроком разъяснительную беседу о том, что он не должен так себя вести. Футболист пообещал больше так не делать.



Мы изучили материалы СМИ по удалению Фримпонга. Показания журналистов резко расходились. Но КДК не может принять противоречивые данные в качестве доказательств. Их достоверность вызвала у нас серьезные вопросы.

