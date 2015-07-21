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    «Шахтер» представил новичков

    «Шахтер» представил новичков клуба. В летнее межсезонье ряды «горняков» пополнили защитник Николай Матвиенко, полузащитник Максим Малышев, а также нападающие Сергей Гринь и Эдуардо. Новобранцев клуба поприветствовал наставник «Шахтера» Мирча Луческу.

    «Все новички - хорошие футболисты. Сергей Гринь, Максим Малышев и Николай Матвиенко – лидеры в своих генерациях молодых игроков. Надеюсь, они быстро поймут требования, предъявляемые к футболистам «Шахтера». Им нужно набираться опыта, необходимо время. Но я в них верю.Что касается Эдуардо, то я сразу сказал: хотел бы снова видеть его в «Шахтере». Это опытный футболист, хорошо знающий философию, требования и принципы игры нашей команды. Уверен, Эдуардо усилит клуб», - цитирует Луческу официальный сайт «Шахтера».



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    Источник: ФК «Шахтер»

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    21.07.2015 17:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 21 июля 2015, 22:24

      Неравноценны ушедшим

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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 20:56

      Эдуардо откуда перешел??

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:53

      Кроты и так имеют неплохой состав.

      0
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      Рейтинг: +126

      УкраинецUA 21 июля 2015, 19:36

      Гринь и Малышев неплохо прошлый сезон провели)

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 21 июля 2015, 19:11

      Совсем Ахметов без денег остался.

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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 21 июля 2015, 18:34

      Эдуардо скорее старичек

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      Рейтинг: +9

      яррик > gооdbуegооdbоу 21 июля 2015, 19:33

      шахтёр представил одного старичка и трёх новичков))

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