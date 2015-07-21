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    «Лион» продлил контракты с Умтити и Ферри

    «Лион» объявил о продлении контрактов с защитником Самуэлем Умтити и полузащитником Джорданом Ферри. 21-летний Умтити подписал соглашение до 2019 года, 23-летний Ферри - до 2020-го, сообщает официальная страница «Лиона» в «Твиттере».

    В минувшем сезоне чемпионата Франции Умтити провел 35 матчей, в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и получил пять желтых карточек. На счету Ферри один мяч, шесть голевых передач и семь предупреждений в 35 встречах турнира.



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    Источник: ФК «Лион»

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    21.07.2015 00:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 21 июля 2015, 22:44

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 21 июля 2015, 13:57

      молодцы, что продлили!

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