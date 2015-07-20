ФНЛ. «Торпедо» и «Арсенал» заработали по одному очку

Молодец Валэрис!
Молодец Валэрис!
Моуриньо в экстазе от игры Торпедо! А если серьезно - кто ожидал от них 3 очка в 3 гостевых???
какой-нибудь рекорд случится непременно!
Не спешное начало.
расписали ничейку
Молодец, Валера! Верим! :-)
футбольный бендер ставит автобус!)))
Да у валеры там работы много.. плохого не чего не могу сказать за день до начала сезона пришел в команду тренер 10 дней назад, помощники только кажись с испании его пришли..вот после половины сезона если так и будут играть то можно что-то и начинать писать)))пока там все плохо одни потери не точные передачи понимания нет стоят все около штрафной и на отбой играют...
ахаха) валера сам не понимает наверн, как его команда после 3 матчей на выезде ни разу не пропустила))) в спартаке ему такое и не снилось)
Торпедо чемпик!