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    ФНЛ. «Торпедо» и «Арсенал» заработали по одному очку

    Армавирское "Торпедо" под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с тульским "Арсеналом" счет на табло остался нулевым.
    20 июля. Тула. Стадион "Арсенал"
    Арсенал (Тула) - Торпедо (Армавир) - 0:0
    Арсенал: Котов, Денисов, Калешин, Тесак, Хагуш, Федотов (Маслов, 62, Дудолев, 78), Деобальд (Стародуб, 47), Кашчелан, Рыжков, Стеклов, Кутьин.
    Торпедо: Комаров, Алексанян, Мирошниченко, Дугалич, Морозов, Джакарва (Пилиев, 58), Чежия, Геперидзе (Михеев, 77), Хурцидзе, Амбарцумян, Васильев (Воронкин, 64)
    Предупреждения: Дугалич, 44; Хагуш, 66; Воронкин, 73.
    Судья: Сергей Куликов (Саранск).
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    20.07.2015 21:02
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 12:30

      Молодец Валэрис!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 21 июля 2015, 09:14

      Моуриньо в экстазе от игры Торпедо! А если серьезно - кто ожидал от них 3 очка в 3 гостевых???

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:12

      какой-нибудь рекорд случится непременно!

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 июля 2015, 23:35

      Не спешное начало.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 23:26

      расписали ничейку

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      Рейтинг: +71

      auersmacher 20 июля 2015, 23:25

      Молодец, Валера! Верим! :-)

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 23:15

      футбольный бендер ставит автобус!)))

      3
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      Рейтинг: +57

      abrek123 20 июля 2015, 23:01

      Да у валеры там работы много.. плохого не чего не могу сказать за день до начала сезона пришел в команду тренер 10 дней назад, помощники только кажись с испании его пришли..вот после половины сезона если так и будут играть то можно что-то и начинать писать)))пока там все плохо одни потери не точные передачи понимания нет стоят все около штрафной и на отбой играют...

      0
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 20 июля 2015, 22:55

      ахаха) валера сам не понимает наверн, как его команда после 3 матчей на выезде ни разу не пропустила))) в спартаке ему такое и не снилось)

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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 июля 2015, 22:27

      Торпедо чемпик!

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