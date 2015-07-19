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Чех доволен своим дебютным матчем за «Арсенал»

19 июля 2015, 11:27
39

Вратарь сборной Чехии и лондонского «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебютный поединок в составе команды. Вчера «канониры» в финальной встрече турнира в Сингапуре переиграли «Эвертон» со счетом 3:1.

«Я уже не первую неделю провeл в составе «Арсенала», и мне просто не терпелось выйти на поле в составе своей новой команды. Рад тому, что это наконец-то произошло! «Эвертон» - крепкий соперник, мне это отлично известно. Но мы сумели сломить их сопротивление и выиграли. Здорово начинать сезон с хорошей победы, это придаeт силы для отличного старта в официальных поединках.
Я хорошо себя чувствую в составе «Арсенала», меня очень радушно приняли в команде. Нет никакого дискомфорта - ни морального, ни физического. Отыграл все девяносто минут и очень доволен по этому поводу», - цитирует Чеха Sky Sports.
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Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Чех Петр
Комментарии (39)
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mister_лео
1437295762
удачи Арсеналу в новом сезоне !! клуб показывает красивый и зрелищный футбол в Англии
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Levadia
1437297187
Рад за Чеха.Удачного продолжения карьеры ему!
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Arturros
1437300197
Кстати Касорла сделал хетрик по системе г+п!Ну и Уолкот и Озил отличились.В целом хорошо сыграли.
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Mоnоlo
1437303643
Жалко что такой вратарь идет на понижение.
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alessios1990
1437312430
Петр Чех произвел неплохое впечатление на этом турнире и ему вполне по силам стать основным вратарем Арсенала в новом сезоне! Скорее всего конкурировать он будет с Давидом Оспиной) Щесны как то сдал...
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starche
1437312633
Вперед, к чемпионству!
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Шмавон
1437313633
с дебютом Чех
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Hезнакомец
1437325177
Арсенал лучший клуб в Англии, по игре.
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GadzhiDAG
1437512872
Чех подходит для Арсенала потому что у него арсенал это пушкари а чех танкист.
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GadzhiDAG
1437513025
Считаю в Арсенале лучшими Карсола и Ремси.
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