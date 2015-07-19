Чех доволен своим дебютным матчем за «Арсенал»

Вратарь сборной Чехии и лондонского «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебютный поединок в составе команды. Вчера «канониры» в финальной встрече турнира в Сингапуре переиграли «Эвертон» со счетом 3:1.

«Я уже не первую неделю провeл в составе «Арсенала», и мне просто не терпелось выйти на поле в составе своей новой команды. Рад тому, что это наконец-то произошло! «Эвертон» - крепкий соперник, мне это отлично известно. Но мы сумели сломить их сопротивление и выиграли. Здорово начинать сезон с хорошей победы, это придаeт силы для отличного старта в официальных поединках.

Я хорошо себя чувствую в составе «Арсенала», меня очень радушно приняли в команде. Нет никакого дискомфорта - ни морального, ни физического. Отыграл все девяносто минут и очень доволен по этому поводу», - цитирует Чеха Sky Sports.