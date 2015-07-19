«Рома» пытается арендовать Салаха

Полузащитник «Челси» Мохамед Салах может стать игроком «Ромы». Египтянин согласен провести в римской команде ближайший сезон на правах аренды.

Однако римлянам также необходимо договориться с «Фиорентиной», за которую игрок выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Во Флоренции хотели продлить арендное соглашение и даже перечислили в адрес «Челси» необходимую сумму, но Салах отказался возвращаться в команду. «Рома» готова компенсировать расходы «Фиорентины», предложив этой команде взять в аренду форварда Маттиа Дестро.