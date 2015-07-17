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    • Первый канал покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы

    Первый канал покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы

    Первый канал в прямом эфире покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы, в котором сборная России встретится с испанскими сверстниками. Решающий поединок состоится 19 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Напомним, российская сборная в полуфинальной встрече уверенно обыграла сборную Греции со счетом 4:0.

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    Источник: 1tv.ru

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    17.07.2015 15:42
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    Комментарии (86)
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    Анжи Махачкала05
    1437149644
    Главное чтоб не Гусев коментировал матч
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    rubinovyi2
    1437152374
    Что это с первым случилось?
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    mat73
    1437152970
    Первый канал проснулся)))
    Ответить
    makerdream
    1437157141
    кому этот каллл нужен
    Ответить
    tiss
    1437164045
    Видать из Кремля давить уже стали.Ну и правильно.Надоело смотреть про хохлов.Новости про Донбасс только смотрю.И нтв смотрю \"сало с хохлом\" убрали.Рейтинг у программы был нулевой.
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    ТОС
    1437188384
    а фамилии написать у наших сборников на футболках,типа денег не хватило?!?
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    nahan
    1437223045
    Молодцы парни, будем болеть. Возможно, кого-то из этого состава увидим на ЧМ-2018.
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    Павлюченко 13
    1437225310
    Жаль Миранчука не взяли, он вроде по возрасту подходит...
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    KLINSI
    1437230955
    Ну прям царский подарок от \"первого\").
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435909
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