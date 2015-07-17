Первый канал покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы

Первый канал в прямом эфире покажет финальный матч юношеского чемпионата Европы, в котором сборная России встретится с испанскими сверстниками. Решающий поединок состоится 19 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.



Напомним, российская сборная в полуфинальной встрече уверенно обыграла сборную Греции со счетом 4:0.



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