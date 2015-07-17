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    • Хомуха: «Главная цель – подготовить хотя бы несколько ребят для ЧМ-2018»

    Хомуха: «Главная цель – подготовить хотя бы несколько ребят для ЧМ-2018»

    Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха после полуфинала Евро-2015 (U-19) против Греции (4:0) рассказал о том, какую преследует цель:

    «Соперник играл от обороны и отрядил в защиту пять человек. В связи с этим мы столкнулись с серьезными сложностями. При этом мы создавали моменты – оставалось только их реализовать. Никакого особого настроя на игру не было: есть реальный шанс оказаться в финале, и мы должны были за него зацепиться.

    Мы работаем с юношами для того, чтобы национальная сборная играла лучше. Главная цель – подготовить хотя бы несколько ребят для участия в чемпионате мира 2018 года», – сказал тренер.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 09:41
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    Комментарии (26)
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    Akatsuki72
    1437120799
    Дмитрий понимает истинную цель молодёжных команд? Он самая светлая голова нашей современности! И я на полном серьёзе, а то все эти цели выигрывать молодёжные турниры - чушь! Все нормальные страны ставят главной целью воспитание игроков для главной сборной, а выиграют турнир? Хорошо. Но лучше проиграть все турниры но дать основной сборной несколько талантов, чем с трофеями, но без будущего главной сборной. Хомуха в теме, молодец!
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    112910415
    1437121071
    правильный тренер
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    juventus186
    1437123293
    Правильно! И у Вас, Дмитрий, это получается! Может Вам надо в тренерский штаб сборной , которая номинально главная, НОМИНАЛЬНО!!!
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    juventus186
    1437123615
    А вот интересно, имей Капелло этих ребят сейчас у себя в обойме, может , и увольнять бы не пришлось!
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    Lil_Nigga
    1437124868
    главное, чтобы эти парни через 5 и через 10 лет играли на поле с таким же желанием как сейчас, по ходу этого турнира..
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    nemolod
    1437126003
    Уже молодец,желаю ему и его ребятам дальнейших успехов,независимо от финальной игры!
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    multiscan
    1437133664
    Правильные слова теперь надо подкрепить делом!
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    Павлюченко 13
    1437135382
    Чернов и Головин уже в основной сборной!
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    KLINSI
    1437215098
    Старайся Дима, не хочется осрамиться дома.
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    ologreds
    1694997599
    numo435873
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