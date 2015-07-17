Хомуха: «Главная цель – подготовить хотя бы несколько ребят для ЧМ-2018»

Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха после полуфинала Евро-2015 (U-19) против Греции (4:0) рассказал о том, какую преследует цель:
«Соперник играл от обороны и отрядил в защиту пять человек. В связи с этим мы столкнулись с серьезными сложностями. При этом мы создавали моменты – оставалось только их реализовать. Никакого особого настроя на игру не было: есть реальный шанс оказаться в финале, и мы должны были за него зацепиться.
Мы работаем с юношами для того, чтобы национальная сборная играла лучше. Главная цель – подготовить хотя бы несколько ребят для участия в чемпионате мира 2018 года», – сказал тренер.
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