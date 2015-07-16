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    • Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с греками

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с греками

    Сегодня в 19.00 по московскому времени юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи начнет полуфинальный матч чемпионата Европы против сборной Греции. Стал известен состав российской команды.

    Выбор Хомухи пал на следующих футболистов: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниясов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Безденежных, Шейдаев, Гасилин

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2015 18:49
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    Комментарии (171)
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    Miaf
    1437072046
    С победой, вы наша надежда.
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    cska-62
    1437072715
    К Дмитрию Хомухе надо присмотреться. Как-никак играл у Великого Павла Федоровича Садырина. И сегодня как тренер творит просто чудеса. Пусть пока и с молодёжкой.
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    uran102
    1437074502
    Молодцы...
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    wojanolja
    1437077221
    молодцы
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    рус фан
    1437078296
    Поздравляю всех Российских болел с уверенной победой нашей молодежки 4-0 над хозяевами Греками и выходом в финал ЧЕ. Особенно эффектным получился гол Гасилина из Зенита почти в девятку реализовал выход один на один ну и пас конечно хорош.
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    IKER-RAUL
    1437080253
    молодцы, с важной победой! так держать и Победу в Финале, Удачи!!!
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    Sabbath
    1437080328
    Отлично,теперь финал с Испанцами!
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    wingback
    1437081986
    Что с ними потом происходит,, что они становятся кривоногими деревьями?
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    забайкальский армеец
    1437103687
    Удачи нашим молодым и перспективным.
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    ologreds
    1694997601
    numo435860
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