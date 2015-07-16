Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с греками

Сегодня в 19.00 по московскому времени юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи начнет полуфинальный матч чемпионата Европы против сборной Греции. Стал известен состав российской команды.



Выбор Хомухи пал на следующих футболистов: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниясов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Безденежных, Шейдаев, Гасилин



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