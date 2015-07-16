"Амкар" объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

"Амкар" объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе "Белхатув".

Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы "Смена", за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский "Жальгирис", из которого дважды уходил в аренду в польский "Белхатув".