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    "Амкар" объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

    "Амкар" объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе "Белхатув".
    Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы "Смена", за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский "Жальгирис", из которого дважды уходил в аренду в польский "Белхатув".
    "Это хороший шанс поиграть в Премьер-лиге, что и было моей целью. Буду цепляться за этот шанс и приносить пользу команде", - цитирует Комолова официальный сайт "Амкара".
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    Источник: ФК «Амкар»

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    16.07.2015 11:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Genuflect 24 июля 2015, 22:00

      Тест.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      mokkee 17 июля 2015, 08:20

      вот это трансфер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 16 июля 2015, 13:28

      Давай парень покажи класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 16 июля 2015, 12:46

      он полузащитник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 16 июля 2015, 12:20

      отличный вариант для Амкара и шанс для Комолова.!
      большой плюс - Российский паспорт!

      0
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      Рейтинг: +34

      cegmzy 16 июля 2015, 12:16

      Отлично в пердив

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