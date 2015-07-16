"Амкар" объявил о подписании контракта с защитником Комоловым

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"Амкар" объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником Павлом Комоловым. 26-летний футболист в прошлом сезоне выступал в польском клубе "Белхатув".
Комолов является воспитанником санкт-петербургской школы "Смена", за молодежный состав которого футболист выступал с 2006 по 2009 год. С 2010 году выступал за литовский "Жальгирис", из которого дважды уходил в аренду в польский "Белхатув".
"Это хороший шанс поиграть в Премьер-лиге, что и было моей целью. Буду цепляться за этот шанс и приносить пользу команде", - цитирует Комолова официальный сайт "Амкара".
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