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    Форлан горд поучаствовать в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Известный уругвайский футболист Диего Форлан заявил, что с гордостью принял приглашение поучаствовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.
    Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Сам уругваец составит компанию бразильцу Роналдо и другим футбольным звездам.
    "Мне самому посчастливилось выступать на трех мундиалях, а 25 июля я смогу еще и побывать на таком великолепном событии, как жеребьевка, и буду представлять там свою страну. Меня переполняет гордость. Кроме того, за всю свою карьеру мне ни разу не довелось побывать в Санкт-Петербурге. Все рассказывают мне, какой это восхитительный город, один из красивейших в мире. Поэтому я с огромным нетерпением жду поездки и тешу себя надеждой, что мне удастся выкроить время и познакомиться с городом", - сказал Форлан.
    В начале июля 36-летний Форлан, выступавший на протяжении карьеры за мадридский "Атлетико", миланский "Интер", английский "Манчестер Юнайтед", стал игроком уругвайского "Пеньяроля".
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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 15:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 июля 2015, 23:06

      Молодца!

      0
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 22:32

      форланчик, б л я крутая фут. династия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 22:25

      круто!

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 15 июля 2015, 21:22

      Коасава! Что понравилось - видно что и головой не *урак! Никакой тарабарщины, а только вдумчивая речь!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 20:13

      Добро пожаловать!

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 20:04

      ок

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      Рейтинг: +26

      Матрассник 15 июля 2015, 18:43

      Великий игрок!!! А в Питере делать нечего, приезжай в Омск. Тут казахи и китайцы)))

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      Рейтинг: +24

      Isaenkov > Матрассник 15 июля 2015, 20:36

      А русские есть хоть?

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:33

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 15 июля 2015, 18:24

      Только прищепку для носа возьми.

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      Рейтинг: +25

      ode 15 июля 2015, 17:22

      Пусть остается после жеребьевки в Зените

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