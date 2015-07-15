Форлан горд поучаствовать в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

Известный уругвайский футболист Диего Форлан заявил, что с гордостью принял приглашение поучаствовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.



Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Сам уругваец составит компанию бразильцу Роналдо и другим футбольным звездам.



"Мне самому посчастливилось выступать на трех мундиалях, а 25 июля я смогу еще и побывать на таком великолепном событии, как жеребьевка, и буду представлять там свою страну. Меня переполняет гордость. Кроме того, за всю свою карьеру мне ни разу не довелось побывать в Санкт-Петербурге. Все рассказывают мне, какой это восхитительный город, один из красивейших в мире. Поэтому я с огромным нетерпением жду поездки и тешу себя надеждой, что мне удастся выкроить время и познакомиться с городом", - сказал Форлан.