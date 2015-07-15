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    Матч 2-го тура РФПЛ "Уфа" - "Ростов" пройдет в Саранске

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что встреча 2-го тура его команды против "Ростова" состоится в Саранске. Это окончательное решение, на которое РФПЛ в ближайшее время даст добро. Ранее планировалось, что игра состоится на реконструированным уфимском стадионе "Нефтяник", но арена еще не получила необходимый сертификат.

    Газизов надеется, что матч 4-го тура "Уфа" - "Зенит" коллектив из Башкортостана проведет в Уфе.

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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 11:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2015, 16:27

      Ростову удачи!

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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 15 июля 2015, 18:30

      зачем уфа вообще нужна. деньги отмывает?

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 15 июля 2015, 16:22

      Прядкин и Чебан ! Хватит заигрывать (а может быть зарабатывать ?)... Нужно просто держать слово данное в прошлом сезоне и не допускать к чемпионату эти команды - почему гости должны изначально попадать в заведомо невыгодное положение, играя на паласах тренировочных полей "Рубина", манеже "Урала" и ехать к черту на кулички из-за проблем "Мордовии" ??? Ни главная контора ПЛ, а компания словоблудия

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      Рейтинг: +11

      Holms 15 июля 2015, 16:17

      Как положено.

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      Рейтинг: +133

      Чист 15 июля 2015, 15:41

      и кому нужна эта команда если свои болелы не видят эти игры - чиновнику для отчета

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 15 июля 2015, 13:38

      в том, что уфа не может принять дома ростов — виноват газпром, точно вам говорю! происки миллера и боярского))

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      Рейтинг: +16

      борька 15 июля 2015, 12:58

      какая разница казакам, где капусту рубать

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 июля 2015, 12:46

      Вчера-Пермь, сегодня-Саранск, завтра-..

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      Рейтинг: +113

      Новочек 15 июля 2015, 12:39

      Не бойся, Шамиль, сильно много не забьём.

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      Рейтинг: +923

      eaguar 15 июля 2015, 12:00

      Пора уже в Уфе играть .

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