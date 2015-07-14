Аршавин получил в "Кубани" 19-й номер

Нападающий Андрей Аршавин получил 19-й номер в краснодарской "Кубани", в которую перешел после окончания срока действия контракта с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит".



В понедельник 34-летний Аршавин подписал контракт с "Кубанью" на один год.



"Андрей Аршавин будет играть в "Кубани" под 19-м номером", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш 27 июня заявил, что в дальнейшем не рассчитывает на Аршавина. Спустя три дня петербургский клуб объявил, что форвард покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.

