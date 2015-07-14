Аршавин получил в "Кубани" 19-й номер

Только бы играл.
Хорошая новость !
Странно, что не 10 или 23. Видимо, эти номера уже кем то заняты) Главное, чтобы Андрей Сергеевич играл! Удачи ему в Кубани.
Удачи лучшему футболисту России в Кубани, надеюсь следующая игра сборной будет с участием Андрея
Успешной карьеры Андрею в Кубани!!!
спустя 8 лет Андрей опять зажгёт на евро))))))
Ну что даёшь Андрюшу на евро 2016?)тем более Капелло ушёл
Обижаются на те слова, только идиоты, ну и обижайтесь, пусть на вас всю жизнь воду возят и тыкают пальцем)
Лично мне он ничего плохого не сделал, а в 2008 вытащил нашу сборную.
Если меня вызовет какой то депутатишко или человек не имеющий к моей работе никакого дела и начнёт отчитывать что я не оправдал его ожидания думаю я отвечу так же, он ещё скромно ответил, надо было послать его на три буквы чтоб не задирался знаток футболя блин)))
как 19-летний заиграет теперь