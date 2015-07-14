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    Аршавин получил в "Кубани" 19-й номер

    Нападающий Андрей Аршавин получил 19-й номер в краснодарской "Кубани", в которую перешел после окончания срока действия контракта с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит".
    В понедельник 34-летний Аршавин подписал контракт с "Кубанью" на один год.
    "Андрей Аршавин будет играть в "Кубани" под 19-м номером", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш 27 июня заявил, что в дальнейшем не рассчитывает на Аршавина. Спустя три дня петербургский клуб объявил, что форвард покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 17:34
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 13:01

      Только бы играл.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 июля 2015, 09:57

      Хорошая новость !

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:29

      Странно, что не 10 или 23. Видимо, эти номера уже кем то заняты) Главное, чтобы Андрей Сергеевич играл! Удачи ему в Кубани.

      0
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      Рейтинг: +24

      viRUS 76 14 июля 2015, 23:26

      Удачи лучшему футболисту России в Кубани, надеюсь следующая игра сборной будет с участием Андрея

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 14 июля 2015, 22:51

      Успешной карьеры Андрею в Кубани!!!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 июля 2015, 22:40

      Кононов, я думаю ,не отказался бы от Андрея.Атакующий футбол его стихия!

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      Рейтинг: +50

      batman555 14 июля 2015, 21:46

      спустя 8 лет Андрей опять зажгёт на евро))))))

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      Рейтинг: +50

      batman555 14 июля 2015, 21:44

      Ну что даёшь Андрюшу на евро 2016?)тем более Капелло ушёл

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      Рейтинг: +13

      stratovarius 14 июля 2015, 20:44

      Обижаются на те слова, только идиоты, ну и обижайтесь, пусть на вас всю жизнь воду возят и тыкают пальцем)
      Лично мне он ничего плохого не сделал, а в 2008 вытащил нашу сборную.
      Если меня вызовет какой то депутатишко или человек не имеющий к моей работе никакого дела и начнёт отчитывать что я не оправдал его ожидания думаю я отвечу так же, он ещё скромно ответил, надо было послать его на три буквы чтоб не задирался знаток футболя блин)))

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      Рейтинг: +35

      enot7000 14 июля 2015, 20:44

      как 19-летний заиграет теперь

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