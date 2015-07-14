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    Кейта продлил контракт с "Ромой"

    Полузащитник "Ромы" и сборной Мали Сейду Кейта продлил соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2015/16, сообщается на официальном сайте римлян.
    35-летний Кейта выступает за "Рому" с лета 2014 года. До этого он играл за "Марсель", "Лорьян", "Ланс", "Севилью", "Барселону" и китайский "Далянь Аэрбин".
    В прошлом сезоне Кейта провёл в чемпионате Италии 26 матчей, в которых забил два гола.



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    Источник: ФК «Рома»

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    14.07.2015 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 20:44

      рома чемпион

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 14 июля 2015, 20:19

      удачи

      0
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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 15:55


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 14 июля 2015, 15:05

      Класно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 июля 2015, 14:30

      Неплохой игрок.

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      Рейтинг: +1775

      piercman 14 июля 2015, 14:27

      Сейду Кейта: «Пепе называл меня обезьяной»

      «Во время матча «Реал» – «Барселона» он назвал меня обезьяной. Вскоре после того, как я не пожал ему руку, он в меня плюнул»

      гы-гы-гы! пепе не так уж и неправ был!

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      Рейтинг: +25

      Shineheart 14 июля 2015, 14:25

      Как-то староват

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