США не сумели победить Панаму на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в Северной Америке состоялись последние матчи группы «А» Золотого кубка КОНКАКАФ. Один из фаворитов турнира – сборная США – не смогла справиться со скромной Панамой, а участник бразильского Чемпионата мира и вовсе уступил Гаити. В плей-офф соревнований гарантированно прошли США и Гаити, Панаме же необходимо ждать результатов остальных квартетов (выйдут все третьи места, кроме худшего).
14 июля.
Панама – США – 1:1 (1:0).
14 июля.
Гаити – Гондурас – 1:0 (1:0).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!