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    США не сумели победить Панаму на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Сегодня в Северной Америке состоялись последние матчи группы «А» Золотого кубка КОНКАКАФ. Один из фаворитов турнира – сборная США – не смогла справиться со скромной Панамой, а участник бразильского Чемпионата мира и вовсе уступил Гаити. В плей-офф соревнований гарантированно прошли США и Гаити, Панаме же необходимо ждать результатов остальных квартетов (выйдут все третьи места, кроме худшего).

    14 июля.

    Панама – США – 1:1 (1:0).

    14 июля.

    Гаити – Гондурас – 1:0 (1:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2015 07:13
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    Комментарии (38)
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    удав
    1436860020
    Гондурас сыграл подобающе названию
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    Супервайзер
    1436860463
    Вот те и Гондурас...
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    нечитайло
    1436862254
    братва-на ничейках мексики и сша поднял18 штук-ух
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1436862682
    Если бы не США, то государство Панама не появилось бы на карте.
    Ответить
    LESTER68
    1436865526
    А при чём здесь Гондурас,если Панама третьей в группе стала
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    Die Roten
    1436880278
    неожиданно.и гаити в плей офф.
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    alessios1990
    1436881961
    Вот это да! Видимо пик США пришелся на июнь, когда они подряд переиграли Голландию, а затем Германию) А теперь не смогли обыграть скромную Панаму. Бывает, что поделать!
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    nahan
    1436893845
    До лампочки, что с янками...
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    vivaden
    1437234073
    чемпионат ничьих
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435619
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