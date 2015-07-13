Раньери возглавил "Лестер Сити"

Похож, старый лис...
Похож, старый лис...
Для тех болельщиков "Челси", кто спрашивает: "Кто такой Раньери?", отвечаю: это парень, который тренировал "Челси" до того, как вы начали топить за клуб))
хороший тренер для команды такого уровня.удачи!
КОТЯРА я только из за тебя сюда зашел!!! Поддержать тебя НЕАДЫКВАТА!!! А то жалко тебя становится!!! Один болеешь за ЛЕСТЕР СИТИ и переписываться и обсудить тему не с кем будет!!! Для ВАС это не плохо хоть кто то будет миру известен из ЛЕСТЕР СИТИ это РАНЬЕРРИ!!!
Котан ты где? Смотри какого топа подписали) 4 игры 1 очко, явный WIN.
Неплохо себя проявил в Монако, но сборная Греции - это не просто позор, ниже плинтуса - 4 игры=1 очко, при том проигрыш Фарерским островам. А как сборную Франции на ЧМ в ЮАР посмешищем сделал. Надеюсь как клубный тренер он для Лестера фартовее будет. А предыдущий тренер неплох был, хорошую контратакующую игру поставил - от вылета спаслись, что ещё надо-то в первый год после повышения команде, где самый известный игрок пенсионер Камбьяссо. Амбиции у владельца клуба, это да - пусть вон на Кардифф посмотрит или на Фулхэм с Магатом. Как по мне, тренера можно было и не менять
Сандерленд - первый на очереди.
Оказывается не я один жду этого кота неадеквата:D
его на мыло переработали
Спустя 11 лет он возвращается в АПЛ! И кстати нынешний защитник Лестер Сити Роберт Хут играл у Раньери в Челси в свое время. Слева надо понимать тайский владелец Лис с очень сложной фамилией)
Котяра, чел, ты где?:-))
Без тебя чемпионами станут!!!