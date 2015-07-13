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    Раньери возглавил "Лестер Сити"

    "Лестер Сити" объявил о назначении итальянца Клаудио Раньери главным тренером команды. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан на три года.
    Раньери уже доводилось работать в Англии: с 2000 по 2004 год он руководил "Челси". Последним местом работы итальянца была сборная Греции, которую он покинул в ноябре прошлого года. Под его руководством греки провели четыре матча в рамках квалификации Евро-2016, в которых набрали одно очко.
    "Лестер Сити" в прошлом сезоне занял 14-е место в Премьер-лиге под руководством Найджела Пирсона. В конце июня руководство клуба приняло решение расстаться с Пирсоном.


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    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    13.07.2015 19:35
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:13

      Похож, старый лис...

      0
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      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda 14 июля 2015, 15:25

      Для тех болельщиков "Челси", кто спрашивает: "Кто такой Раньери?", отвечаю: это парень, который тренировал "Челси" до того, как вы начали топить за клуб))

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 13:11

      хороший тренер для команды такого уровня.удачи!

      0
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 14 июля 2015, 12:03

      КОТЯРА я только из за тебя сюда зашел!!! Поддержать тебя НЕАДЫКВАТА!!! А то жалко тебя становится!!! Один болеешь за ЛЕСТЕР СИТИ и переписываться и обсудить тему не с кем будет!!! Для ВАС это не плохо хоть кто то будет миру известен из ЛЕСТЕР СИТИ это РАНЬЕРРИ!!!

      0
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      Рейтинг: +78

      fantazior 14 июля 2015, 10:34

      Котан ты где? Смотри какого топа подписали) 4 игры 1 очко, явный WIN.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2015, 09:36

      Неплохо себя проявил в Монако, но сборная Греции - это не просто позор, ниже плинтуса - 4 игры=1 очко, при том проигрыш Фарерским островам. А как сборную Франции на ЧМ в ЮАР посмешищем сделал. Надеюсь как клубный тренер он для Лестера фартовее будет. А предыдущий тренер неплох был, хорошую контратакующую игру поставил - от вылета спаслись, что ещё надо-то в первый год после повышения команде, где самый известный игрок пенсионер Камбьяссо. Амбиции у владельца клуба, это да - пусть вон на Кардифф посмотрит или на Фулхэм с Магатом. Как по мне, тренера можно было и не менять

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      Рейтинг: +392

      juventus186 14 июля 2015, 09:25

      Сандерленд - первый на очереди.

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      Рейтинг: +47

      VendeTTa06 14 июля 2015, 04:43

      Оказывается не я один жду этого кота неадеквата:D

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      Рейтинг: +134

      cannongun > VendeTTa06 14 июля 2015, 09:19

      его на мыло переработали

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:42

      Спустя 11 лет он возвращается в АПЛ! И кстати нынешний защитник Лестер Сити Роберт Хут играл у Раньери в Челси в свое время. Слева надо понимать тайский владелец Лис с очень сложной фамилией)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 14 июля 2015, 01:35

      Котяра, чел, ты где?:-))
      Без тебя чемпионами станут!!!

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