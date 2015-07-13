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    "Уфа" пополнила ряды форвардом "Мидтьюлланда"

    Нападающий датского "Мидтьюлланда" Сильвестр Игбун продолжит карьеру в "Уфе". Контракт с ним рассчитан на четыре года.

    "Надеюсь, все примут и поймут мое решение. РФПЛ есть вызов для меня. Но по Дании буду скучать", - признался нигериец.

    Игбун провел за бывший клуб 164 матча и забил 47 мячей.

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    Источник: ФК «Уфа»

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    13.07.2015 16:31
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:36

      Даже фамилия говорит о классе игрока...

      0
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      Рейтинг: +25

      bacardpsic 14 июля 2015, 10:22

      я канеш не инженер насо, но что-то мне подсказывает, что этот игрок дешевле и лучше аршавина

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 06:50

      Неплохо - 164 / 47 = 3,49. Почти в каждом третьем матче забивал!

      1
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 14 июля 2015, 01:42

      За монетой погнался. Уфа, РПЛ - странный выбор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:44

      я рад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:13

      Молодцы

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 13 июля 2015, 19:10

      Будем посмотреть!

      0
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      Рейтинг: +45

      Carol 13 июля 2015, 18:42

      Не понимаю, зачем менять клуб, который в этом сезоне впервые сыграет в Лиге Чемпионов, где вполне может дойти до группы, на Уфу, как там кстати у Уфы со стадионом? Есть где играть, или опять скитаться по всей стране будут?

      1
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      Рейтинг: +102

      лолос > Carol 13 июля 2015, 21:13

      Деньги.

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 13 июля 2015, 17:38

      ясно

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      Рейтинг: +2782

      LOpp 13 июля 2015, 17:25

      Хм, а сколько ему лет?

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > LOpp 13 июля 2015, 17:32

      Раздражают,те,кто судят о футболисте по возрасту,а не по игре.

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      Рейтинг: +2782

      LOpp > andrefino13 13 июля 2015, 17:37

      Контракт на 4 года, не хотелось бы чтоб он был возрастным игроком

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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА > LOpp 13 июля 2015, 17:46

      24 ВСЕГО

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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > LOpp 14 июля 2015, 04:22

      24 года ему.

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