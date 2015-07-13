"Бавария" не продлит контракт с Писарро

Мюнхенская "Бавария" не станет продлевать контракт с перуанским нападающим Клаудио Писарро. Об этом сообщил спортивный директор клуба Матиас Заммер:

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"Клаудио - отличный человек, который в предыдущие годы много сделал для "Баварии". И если после профессиональной карьеры он захочет связать свою судьбу с клубом, то мы обсудим этот вопроc" - цитирует слова Заммера tz.