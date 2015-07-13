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    Игнатьев: "У "Торпедо" задача выйти в ФНЛ"

    Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев заявил, что его клуб будет ставить задачу выиграть в новом сезоне зону ПФЛ "Центр" и выйти в ФНЛ.

    "Поставим цель выйти в дивизион выше. Поможет нам новый титульный спонсор. Его определило правительство Москвы. Пока не буду говорить, что это за организация. Но есть основания рассчитывать на стабильность", - поведал Игнатьев.

    Напомним, что "Торпедо" в последние годы уже проходил дорогу от ПФЛ до РФПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 00:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +923

      eaguar 18 июля 2015, 10:09

      Не получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 14 июля 2015, 19:20

      А есть ли смысл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июля 2015, 22:33

      Всё упирается в финансирование клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 13:51

      торпедо достало нет болельщиков досвиданье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Asper 13 июля 2015, 13:06

      Походу пошла такая же байда, как Динамо СПб. Возродились - продвинулись - обанкротились - исчезли - возродились - выйграли зону - бабок больше нет - исчезли, и так по кругу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      капустко 13 июля 2015, 11:48

      Удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Carol 13 июля 2015, 11:37

      Опять начинают с самых низов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 11:35

      Главная задача – не кануть в Лету

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 июля 2015, 11:34

      Пока Торпедо не станет частным клубом как Спартак и у него не появится своя футбольная школа все ее существование будет зависеть от денежных вливаний спонсоров,а все это очень временно: сегодня он есть,а завтра его нет!

      0
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 13 июля 2015, 08:51

      зачем оно Вам надо, быть лифтером?

      0
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