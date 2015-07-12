"Фиорентина" и "Ливерпуль" готовят обмен нападающими

"Фиорентина" и "Ливерпуль" могут произвести обмен нападающими. Если сделка состоится, то во Флоренцию отправится Марио Балотелли, а в обратном направлении последует Марио Гомес.
"Ливерпуль" не взял Балотелли в турне по Азии, предоставив форварду бессрочный отпуск. Итальянский форвард ищет варианты продолжения карьеры и намерен вернуться на родину. Марио Гомес в "Фиорентине" не освоился, перестал забивать, но по-прежнему на хорошем счету в Европе. Немец хочет попробовать себя в английском чемпионате.
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"Ливерпуль" не взял Балотелли в турне по Азии, предоставив форварду бессрочный отпуск. Итальянский форвард ищет варианты продолжения карьеры и намерен вернуться на родину. Марио Гомес в "Фиорентине" не освоился, перестал забивать, но по-прежнему на хорошем счету в Европе. Немец хочет попробовать себя в английском чемпионате.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: Sport Mediaset