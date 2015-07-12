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    Джеррард сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Гэлакси"

    Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард сыграл первый матч за свою новую команду "Лос-Анджелес Гэлакси". Команда англичанина встречались с мексиканской "Америкой", а Джеррард появился на поле с первых минут.
    Счет в матче на 7-й минуте открыли мексиканские футболисты, однако преимущества не удержали и уступили 1:2. Один из голов в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" забил бывший партнер Джеррарда по "Ливерпулю" ирландец Робби Кин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2015 09:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 06:53

      Джеррарду удачных выступлений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 июля 2015, 16:30

      Здорово!
      Робби, конечно, шикарен
      Будут зажигать со Стиви

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 12 июля 2015, 13:55

      с почином Стиви! Успехов в новой истории, в душах настоящих болел Ливерпуля будешь навсегда, Стиви Джи - Респект!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июля 2015, 12:33

      Не стареют душой ветераны.,и не только душой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:23

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 12 июля 2015, 11:48

      С дебютом тебя Стивен.

      4
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 12 июля 2015, 11:36

      Нормуль. Если бы еще и забил ...то вообще Ливерпуль локти кусал бы)))

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 10:43

      с почином, наливай!

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 12 июля 2015, 10:31

      Прям весь матч перед глазами проплыл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 12 июля 2015, 10:23

      С дебютом Стивена!

      2
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