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    "Райо Вальекано" приютил Бебе

    Форвард португальской "Бенфики" Бебе, который провел за "орлов" всего-навсего одну игру, на правах аренды перешел в испанский "Райо Вальекано". Выступать в Мадриде некогда подававший надежды игрок "Манчестер Юнайтед" будет до июня следующего года.

    Вторую половину прошедшего сезона Бебе провел также в аренде в "Кордове", за которую сыграл 19 матчей и не забил ни разу.

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    Источник: ФК «Райо Вальекано»

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    11.07.2015 21:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 14:50

      приютил.ну и слова подбираете.))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:15

      Потерялся Бебе...

      0
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      Рейтинг: +107

      YRunner 12 июля 2015, 00:27

      Сирота.

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 12 июля 2015, 00:06

      Да сколько этот бомжара мыкаться будет?

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 11 июля 2015, 21:43

      Легенда МЮ, новый Криштиану Роналду. ))))

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mоnоlo 11 июля 2015, 21:44

      привет пупсик!! давай замутим? как тебя зовут? канфэтка мая

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > 11 июля 2015, 21:57

      не засунуть, а чпокнуть

      1
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      Рейтинг: +107

      YRunner > Leicester City 12 июля 2015, 00:18

      Не засунешь-не чпокнешь)

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 21:42

      Могучий Бебе...он на столько крут что не хотел играть при тренеришке Фергюссоне)))

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > dimagas1 11 июля 2015, 21:43

      это что за ава у тебя!!!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Leicester City 11 июля 2015, 22:17

      Замок Любарта.

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      Рейтинг: +424

      Ololoev 11 июля 2015, 21:38

      Правильное слово "приютил", ведь Бебе - бомж.

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      Рейтинг: +98

      morgoshia 11 июля 2015, 21:35

      Один из самых странных трансферов в МЮ!

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > morgoshia 11 июля 2015, 21:37

      мю странный середняк!! мой грузинский друг

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