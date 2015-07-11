Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    С "Зенитом" не сыграют четыре футболиста "Локомотива"

    Московский "Локомотив" к завтрашнему матчу за Суперкубок России подходит не в полном составе. В субботу "железнодорожники" провели на "Петровском" предыгровую тренировку, на которой отсутствовали следующие футболисты: Илья Абаев, Ян Дюрица, Александр Шешуков, Дельвин Ндинга. Первые трое еще не готовы к игровым нагрузкам, а последний отправился доделывать необходимые для выступления в России документы.

    Добавим, что "Локомотив" завтра сыграет в черной форме.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии91
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 12 июля 2015, 17:24

      Видимо не хотят участвовать в договорняке !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 июля 2015, 13:20

      В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!!!

      Супер кубок России шесть трофеев у ЦСКА!

      2004 спартак 1:3 ЦСКА

      2006 спартак 2:3 ЦСКА

      2007 ЦСКА 4:2 спартак

      2009 Рубин (Казань) 1:2 ЦСКА (Москва)

      2013 ЦСКА 3:0 Зенит

      2014 ЦСКА 3:1 Ростов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Великий ЦСКА Москва 12 июля 2015, 19:25

      мало очень кубков всего 6

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 12 июля 2015, 11:02

      Помнится Спартак в Черной форме против ЗЕНИТА играл...4-2 Зенит выиграл. Думаю так же и сейчас будет 4-2!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 12 июля 2015, 09:12

      Локо ещё не проиграл, а уже в чёрном ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 12 июля 2015, 08:59

      локо вперед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 01:55

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 11 июля 2015, 23:55

      Опять покупной трофей бомжата хотят заполучить. На нейтральном поле зассали играть. Зато, если выиграют, никто не будет считать эту победу честной.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      manreal10 > Поц 12 июля 2015, 01:20

      Кого вообще волнует мнение тех, кто не будет считать её честной?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Серёга с Горелова > Поц 12 июля 2015, 01:38

      Ну вот видишь как здорово. Хоть ты успокоишься и спокойно уснёшь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Nekit92 12 июля 2015, 02:40

      В Москве или на Локомотиве?
      В Москве можно играть и в гостях, в отличии от Санкт-Болота.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      Levadia > Борисыч1 12 июля 2015, 04:57

      Глупости не пиши!
      Какая разница где в Москве играть?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Levadia 12 июля 2015, 08:42

      Ты хочешь сказать, что если, например, Динамо играет на Арене Открытие, то оно проводит домашний матч?
      Большей нелепости трудно придумать)
      Другое дело, что в любом случае все зрители будут болеть против Зенита, но это уже ваша репутация.
      За Краснодар, например, спартачи с удовольствием бы поболели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Поц > manreal10 12 июля 2015, 09:11

      Не льсти себе. На твоё мнение тоже всем наплевать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      andreika20133 > Борисыч1 12 июля 2015, 09:48

      Борисыч именно так все и думают. Вы играете в удобных условиях. И победы ваши всегда теряли вес. Выездом на другую станцию метро трудно считать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Nekit92 12 июля 2015, 15:34

      Москва - это не какое-нибудь местечко.
      Каждый пятый житель РФ живёт в пределах Московской области.
      В среднем на каждый клуб РПЛ приходится 6 млн. человек - это больше населения Санкт-Петербурга.
      В таком мегаполисе домашка для каждого из 5 клубов - это свой стадион.
      Если бы "один-город-одна-команда" была - другое дело)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      slavik166 11 июля 2015, 23:38

      Эти игроки даже для замены не годны.Вот уж воистину угольный шлак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Moskwich 11 июля 2015, 23:26

      Удачи Зениту завтра, победы и первого трофея в новом сезоне.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 11 июля 2015, 23:25

      Желаю нашему Зениту победы и взять Кубок!!!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11