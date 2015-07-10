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    Германия U19 обыгрывает Голландию на Евро-2015

    На финальном турнире Евро-2015 среди 19-летних футболистов завершились игры второго тура. В группе «В», где выступает российская сборная, сборная Германии переиграла голландцев благодаря единственному голу Джанлуки Риццо на 89-й минуте встречи.

    Таким образом, перед заключительным туром ни одна из сборных не потеряла надежд на выход в полуфинал, все четыре команды имеют по одной победе и одному поражению. 13 июля в 21.00 по московскому времени подопечные Дмитрия Хомухи встретятся со сборной Германии, а в параллельном матче сыграют испанцы и голландцы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 23:03
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    Комментарии (17)
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    Майкл59ru
    1436565378
    Сборную Германию с победой!
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    Kolyash
    1436573329
    Группа смерти
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    pickapick
    1436577837
    С немцами тягаться трудно!
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    Triem
    1436589290
    Не удивительно)!
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    eaguar
    1436593401
    Победы России .
    Ответить
    Rusti
    1436593543
    Удачи ребятам!
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    marklevenberg
    1436598402
    С немцами нужна хотя бы ничья и мы будем выше,а испанцы обыграют Голландию и мы на втором месте.Но немцы хорошая команда.Нашим ребятам нужно будет \"прыгнуть\"выше головы.Удачи!
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    Сливки общества
    1436604855
    С победой!
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    Die Roten
    1436605265
    молодцы!
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    ologreds
    1694997635
    numo435332
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