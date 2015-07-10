Германия U19 обыгрывает Голландию на Евро-2015

На финальном турнире Евро-2015 среди 19-летних футболистов завершились игры второго тура. В группе «В», где выступает российская сборная, сборная Германии переиграла голландцев благодаря единственному голу Джанлуки Риццо на 89-й минуте встречи.

Таким образом, перед заключительным туром ни одна из сборных не потеряла надежд на выход в полуфинал, все четыре команды имеют по одной победе и одному поражению. 13 июля в 21.00 по московскому времени подопечные Дмитрия Хомухи встретятся со сборной Германии, а в параллельном матче сыграют испанцы и голландцы.