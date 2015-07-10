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    Сборная России U19 побеждает испанцев на Евро-2015

    Юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи одержала первую победу на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015. Россияне уверенно обыграли сборную Испании со счетом 3:1.

    Начало матча прошло с преимуществом испанской сборной, которая благодаря точному удару Борха Майораля на 13-й минуте вышла вперед, но еще до перерыва Дмитрий Баринов сравнял счет. На 48-й минуте Алексей Гасилин и на 54-й минуте Рамиль Шейдаев точными ударами установили окончательный счет матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 21:04
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    Комментарии (423)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    удав
    1436605560
    у нас последние лет 10 молодежь играет хорошо, а как подрастают сразу сдуваются(
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    Die Roten
    1436606128
    круто!молодцы!
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    edubokom
    1436609038
    Поддержим пацанов. Но кнут им нужен конкретный. Нужно как у теннисистов свой тренер каждому
    Ответить
    aviciii
    1436610173
    что сказать, красавчики !
    Ответить
    старина
    1436611127
    Молодцы Ребята!Так держать!!
    Ответить
    VS Ростов
    1436612875
    И прекрасно обходимся без тренеров типа Капелло. Так бы и в главной сборной, да Мутко \"мутит\"...
    Ответить
    NEOn13
    1436614603
    МОЛОДЦЫ
    Ответить
    RazmiQ
    1436634856
    ЭТО ВСЕ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ЛИМИТУ НА ЛЕГИОНЕРОВ!11
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    Sevastopol-www
    1436684074
    С чем и поздравляем!
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    ologreds
    1694997636
    numo435324
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