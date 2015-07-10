Святослав Георгиевский перешел в "Кубань"

Полузащитник московского ЦСКА Святослав Георгиевский стал игроком "Кубани", сообщает официальный сайт столичного клуба. Игрок подпишет полноценный контракт, о деталях которого пока не известно.
"ЦСКА желает Святославу удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на официальном сайте "армейцев".
В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл за молодежную команду ЦСКА 17 матчей, в которых забил 12 голов.
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Источник: ПФК ЦСКА