Святослав Георгиевский перешел в "Кубань"

Полузащитник московского ЦСКА Святослав Георгиевский стал игроком "Кубани", сообщает официальный сайт столичного клуба. Игрок подпишет полноценный контракт, о деталях которого пока не известно.





"ЦСКА желает Святославу удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на официальном сайте "армейцев".