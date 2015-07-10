Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Святослав Георгиевский перешел в "Кубань"

10 июля 2015, 15:50
18

Полузащитник московского ЦСКА Святослав Георгиевский стал игроком "Кубани", сообщает официальный сайт столичного клуба. Игрок подпишет полноценный контракт, о деталях которого пока не известно.

"ЦСКА желает Святославу удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на официальном сайте "армейцев".
В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл за молодежную команду ЦСКА 17 матчей, в которых забил 12 голов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кубань (ЛФЛ) Георгиевский Святослав
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
старина
1436533053
Ого...Имя то какое
Ответить
ДАША Д
1436533574
Странно, что ЦСКА оказался не нужен. Показатели для полузащитника отменные.
Ответить
10-Lil KyAs-10
1436538822
Ох и с какой же радостью южная трибуна будет скандировать его имя.. Прям образцовый славянин..))
Ответить
Хавбэк
1436545400
Когда же мы уже нападающего купим!
Ответить
mondm
1436546659
жаль переспективный паренек , хоть бы аренду отдали что ли
Ответить
mat73
1436552337
Знаковая фамилия и имя тоже! Многому обязывают.
Ответить
Красно Синий воин
1436552563
Удачи Святославу!
Ответить
maxim81413
1436558674
правильно зачем нам молодежь, если можно негров пачками покупать, а потом говорят почему у нас в стране нет футбола
Ответить
kikule
1436559583
задалбали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: [ссылки запрещены, читайте правила] В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Ответить
redbluegorsk
1436559999
Результат показал не плохой, но тренеру виднее. Прогресса парню!
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
2
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+