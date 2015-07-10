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    Данни пропустит старт РФПЛ

    Получивший повреждение мышц задней поверхности бедра игрок "Зенита" Данни, скорее всего, пропустит старт нового сезона РФПЛ. Результаты медицинского обследования еще неизвестны, но, исходя из характера травмы, такое развитие событий вполне читается. Соответственно, португальца не будет и во встрече за Суперкубок России, которая состоится уже в воскресенье против московского "Локомотива".

    В РФПЛ же в 1-м туре санкт-петербургцы сыграют с московским "Динамо".

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.07.2015 10:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 июля 2015, 15:51

      вовремя контракт подписал.
      Теперь до весны лечиться можно.

      1
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      Рейтинг: +31

      roberto sanz 10 июля 2015, 13:48

      не-зря-продлили-контракт

      0
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      Рейтинг: +86

      Fusion 10 июля 2015, 12:36

      И ежу было понятно что невяляшка в наколках стеклянная, но только не рыжему ссыкундяю, ему подавай стадо легионеров...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 12:12

      с годами подобное всё чаще

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 10 июля 2015, 11:54

      грусть-печаль.

      1
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      Рейтинг: +78

      lampardd555 10 июля 2015, 11:48

      Будет жалко если с бывшими не сыграет в 1 туре)

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 10 июля 2015, 11:23

      Нам бы своих футболистов , питерцев в Зенит !

      2
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > Зенит это Халк 10 июля 2015, 11:32

      С такой политикой Бооша их скоро вообще не останется,точнее не осталось.

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > PATRIOT1965 10 июля 2015, 11:36

      Даже Кержакова выгнали !

      1
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > Зенит это Халк 10 июля 2015, 11:38

      Кержаков просто обязан быть в структуре клуба ,как и Аршавин,неужели это не понимает руководство.Леги,они сегодня есть,завтра нет.

      1
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > PATRIOT1965 10 июля 2015, 11:41

      да !

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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 > Зенит это Халк 10 июля 2015, 13:12

      Так кто против.....но если им не до футбола, неужели вам хочется что Зенит был середнячком.....

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июля 2015, 11:07

      Лишь бы к ЛЧ восстановился!

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > VIPded 10 июля 2015, 11:20

      Воccтановится, а толку то.

      0
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      Рейтинг: +243

      ukrab 10 июля 2015, 10:58

      с таким баблом можно ваще не играть, тряпка продажная

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > ukrab 10 июля 2015, 11:14

      ну его-то хоть покупают. а вот тряпка "ukrab" и на...никому не сдалась )

      6
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > Медный купоpос 10 июля 2015, 11:28

      мамка твоя тоже тряпка

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni > Сашка Охотник 10 июля 2015, 11:46

      Да с ГОЛОВОЙ твоей БЕДА!!

      2
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > ukrab 10 июля 2015, 11:50

      купарос и его мамка тряпки

      0
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > zeni 10 июля 2015, 11:51

      беда у тебя в штанах

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > Сашка Охотник 10 июля 2015, 12:11

      почитал твои комменты....мда уж, всё про "мамку", "отчима" и "соседа"
      бедный ты обсос...тяжелое детство ))

      2
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > Медный купоpос 10 июля 2015, 12:52

      хах да ладно)пошутить уж нельзя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > Сашка Охотник 10 июля 2015, 12:56

      Добавь...
      Сашка охотник на скунсов.
      Красиво.

      0
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > Сергей Саныч 10 июля 2015, 13:20

      хаха а ты тогда исправь на Сергей Ссаный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      batman555 > Сергей Саныч 10 июля 2015, 13:46

      Сергей СсАный привет))

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      Рейтинг: +81

      zeni 10 июля 2015, 10:56

      Здоровья!

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