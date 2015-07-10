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    • Хомуха: «Подача апелляции стоит денег, а у РФС проблемы с финансированием»

    Хомуха: «Подача апелляции стоит денег, а у РФС проблемы с финансированием»

    Главный тренер юношеской сборной России U19 Дмитрий Хомуха объяснил, почему РФС не стал подавать апелляцию на работу арбитров матча группового турнира юношеского чемпионата Европы-2015 со сборной Нидерландов (0:1).

    Ранее наставник россиян выразил недовольство двумя решениями судьи. Вопросы вызвала первая желтая карточка Александра Лихачeва и эпизод с падением Рифата Жемалетдинова в штрафной голландцев в конце игры.

    «Подача апелляции стоит денег, а у РФС в данный момент проблемы с финансированием», – приводит слова тренера «Спорт Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 00:38
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    Комментарии (38)
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    juventus186
    1436487772
    Я вот так подумал, если всей страной скинуться даже по 10 рублей, то нашим пацанам можно реально помочь!!! Они-то в меньшинстве отстояли, руки не опустили, \"взрослой\" сборной у них учиться надо. Парадокс!Только у нас молодежка играет достойнее , чем взрослая сборная!!! Может их поменять местами!!!??? Капелло был бы непротив, наверно!!!:-))
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    KAFA2525
    1436492473
    На кой такая нищебродная федерация ??? (одни гастрики из армении)…
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    sir_Alex
    1436497989
    Скоро придёт питерец Мутко и замутит по-новому. Вот тогда заживём!
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    mat73
    1436500091
    Наш РФС пригоден только для распила денег меж собой и сбора откатов, делами реальными им заниматься не с руки и некогда!
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    Z v e r o b o y
    1436504637
    хорошо
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    Avaretz
    1436504695
    Рфс у которого нет денег, нанимает тренера давая ему самую большую зарплату, интересно.
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    juventus186
    1436507874
    Уважаемый Соккер!!! Пишу сюда, потому что Вы меня не слышите!!! У меня за два дня накопилась очередь неразыгранных ставок, уже 2 дня висит, а Вы никак не реагируете!!! У меня все бабки - т.е. очки - в обороте!!! Я сейчас не могу ничего поставить!!! Сделайте перерасчет!!? Хотя к вечеру, чтобы успел сделать ставки!!!!
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    112910415
    1436514944
    всё это было бы смешно..
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    juventus186
    1436519863
    Слушайте, кто знает, сколько стоит подобного рода апелляция??? Может, вообще копье??? Тогда РФС - жмоты!
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    ologreds
    1694997640
    numo435249
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