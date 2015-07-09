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    "Анжи" арендует Аруну у киевского "Динамо"

    Махачкалинский "Анжи" достиг соглашения с киевским "Динамо" об аренде полузащитника "Динамо" Лукмана Аруны. Нигериец в настоящее время находится в расположении махачкалинской команды на предсезонных сборах. Аруна будет выступать за "Анжи" до конца 2015 года.

    Весеннюю часть минувшего сезона 24-летний футболист также провел в аренде в ужгородской "Говерле".

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    09.07.2015 17:10
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:15

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 01:01

      главное чтоб без травм и вписался в состав,Успехов Лукману с Анжи!

      0
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      Рейтинг: +40

      SARACIN 10 июля 2015, 00:36

      Всё будет пучком! Палыч, верим!)

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:31

      дыка фарм-клуб Анжи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      german80 9 июля 2015, 22:20

      Привет ребята. Я раньше думал, что в интернете нет договорных матчей. Однако этот сайт доказывает обратное. Уже прошло много игр с доказательствами: http://fixedtennis.[ссылки запрещены, читайте правила]

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      l1l1 9 июля 2015, 21:55

      У Анжи не плохой состав собираеться

      1
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      Рейтинг: +149

      goga1332 9 июля 2015, 21:44

      вся грязь в анжи идет ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      bigrusl > goga1332 9 июля 2015, 23:11

      Грязь собирается в грызуноидских недоклупах!

      4
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      ...
      Рейтинг: +111

      lifter025 > goga1332 10 июля 2015, 00:09

      ты в зеркало посмотри,увидишь грязь...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Willian05 9 июля 2015, 20:55

      Удачи ему

      2
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 9 июля 2015, 20:23

      Ну и пушка у него

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > АРуслан 9 июля 2015, 20:29

      Эта пушка барахлить стала...сезон без практики у него был прошлый ,не факт что будет в форме.

      1
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      Рейтинг: +12

      Zurab Ganiev 9 июля 2015, 20:11

      удачи в нашем клубе !!!!

      1
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