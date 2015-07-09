"Анжи" арендует Аруну у киевского "Динамо"

Махачкалинский "Анжи" достиг соглашения с киевским "Динамо" об аренде полузащитника "Динамо" Лукмана Аруны. Нигериец в настоящее время находится в расположении махачкалинской команды на предсезонных сборах. Аруна будет выступать за "Анжи" до конца 2015 года.



Весеннюю часть минувшего сезона 24-летний футболист также провел в аренде в ужгородской "Говерле".



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