Дрогба может перейти в "Порту"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба может продолжить карьеру в "Порту".



Руководство португальского клуба рассчитывает, что Дрогба заменит в составе Джексона Мартинеса, который в этом межсезонье перешел в мадридский "Атлетико".



37-летний Дрогба является свободным агентом после ухода из "Челси". Ранее футболист отказал в переходе "Марселю" и "Орландо".



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