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    Дрогба может перейти в "Порту"

    Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба может продолжить карьеру в "Порту".

    Руководство португальского клуба рассчитывает, что Дрогба заменит в составе Джексона Мартинеса, который в этом межсезонье перешел в мадридский "Атлетико".

    37-летний Дрогба является свободным агентом после ухода из "Челси". Ранее футболист отказал в переходе "Марселю" и "Орландо".

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 23:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:57

      Дрогба, Касильяс, неплохая компания собирается.

      1
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      Рейтинг: +35

      KhaMillion 9 июля 2015, 15:45

      Вот дает Дидье! Еще года три может играть на уровне спокойно! Вот на кого надо равняться молодежи! Чтобы в таком возрасте за тобой охотились серьезные клубы - это надо легендарную карьеру провести!:) А российские напы (не буду называть по имени хороших парней) уже в 32 не знают куда податься - никто не горит желанием удовлетворять их людоедский аппетит по зарплате!

      0
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      Рейтинг: +33

      faizaly 9 июля 2015, 11:18

      МОЛОДЕЦ

      1
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      Рейтинг: +33

      faizaly 9 июля 2015, 09:39

      не наигрался еще

      0
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 9 июля 2015, 09:22

      Этот "пенсионер" Дрогба ещё покажет как надо играть в футбол многим юнцам.

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 07:12

      разве что тренером

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 9 июля 2015, 05:58

      Слабо вериться,Дрогба когда-то был топ-форвардом а сейчас пенсионер,насколько мне известно Порто никогда не подписывали пенсионеров.

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      Рейтинг: +32

      Kolyash 9 июля 2015, 02:09

      Очень интересно

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:53

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      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр > udunas 9 июля 2015, 02:08

      С тобой что ли? Не ХАЧу.

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      Рейтинг: +134

      inz87 9 июля 2015, 01:33

      37 лет - пора внуков нянчить

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      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр > inz87 9 июля 2015, 02:08

      В 37 лет внуки? Странная у тебя семья.

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