Мутко выдвинут в кандидаты на пост президента РФС

Федерация футбола Волгоградской области официально выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза нынешнего министра спорта РФ Виталия Мутко. Это решение было принято единогласно на заседании бюро исполкома ФФВО.



Мутко уже возглавлял РФС в период с 2005-го по 2009-й год.



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