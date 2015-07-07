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    Мутко выдвинут в кандидаты на пост президента РФС

    Федерация футбола Волгоградской области официально выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза нынешнего министра спорта РФ Виталия Мутко. Это решение было принято единогласно на заседании бюро исполкома ФФВО.

    Мутко уже возглавлял РФС в период с 2005-го по 2009-й год.

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    Источник: ФК «Ротор»

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    07.07.2015 19:24
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    Комментарии (171)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Зенит это Халк
    1436338713
    Надо из Питера кого нибудь , Мутко не подойдет !
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    cergei1971
    1436339747
    Давай голосовать за БУБНОВА!!!!!!!!!Он честный!!!!Будет порядок и успех!!!!
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    Vladimir 808
    1436339828
    Вот и главные фигуранты подтягиваются! Это- супертяж, остальным можно... не волноваться!!!
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    Слуцкий
    1436339837
    это Ч.М.О питерско-зенитовское в сибирь гнать толстой палкой!!!
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    LOpp
    1436340090
    этого растратчика и ворюгу, в тюрьму надо посадить.
    Ответить
    фанат джигурды
    1436340800
    население России 145 млн человек... как не посмотришь- одни и те же люди занимают одни и те же должности
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    hoolio_g
    1436353887
    Прочитал: \"МУДКО ВЫКИНУТ\". На полном серъёзе.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436356290
    Имя нового президента уже известно:(
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    Спартач-болельщик
    1436363713
    ...триумвират создать Бубнов - Ловчев - (ещё кто-нибудь) а куратором ВВ.Путин ... ...без пинка сверху у нас никто не работает...
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    ologreds
    1694997654
    numo435050
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