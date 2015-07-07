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«Ливерпуль» намерен продать Балотелли

7 июля 2015, 09:17
84

Нападающий Марио Балотелли по решению руководства «Ливерпуля» пропустит начало предсезонной подготовки. Даное решение связано с неубедительной игрой итальянца в прошлом сезоне. Купленный за внушительную сумму нападающий не оправдал возложенных на него надежд и не смог заменить в команде перешедшегшо в «Барселону» Луиса Суареса.

В сезоне 2014-15 годов Балотелли принял участие в 28 матчах «Ливерпуля» и забил при этом всего 4 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия Ливерпуль Суарес Луис Балотелли Марио
Комментарии (84)
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The_BESTolo4b
1436250431
ливерпуль продаст балотелли ливерпулю
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Виталик ManUtd Rus
1436250744
болотели должен остаться ! это символ ливерного цеха ! )))
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ДСА
1436250744
Бывают и у Ливерпуля неудачи.
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Brendan Rodgers
1436251083
Международная организация Soccerex назвала полузащитника самым ценным молодым игроком Европы. Двадцатилетний вингер \"Красных\" и сборной Англии Рахим Стерлинг занял первое место в обновлённом списке самых ценных игроков Европы не старше 21 года. Soccerex оценила уроженца Ямайки в 49,3 миллиона евро (35,05 миллионов фунтов). На втором месте расположился бразильский защитник Пари Сен-Жермен Маркиньос (39,77 миллионов евро), а замыкает тройку лидеров голландский новобранец Манчестер Юнайтед Мемфис Депай (33,64 миллиона евро). Игроки Ливерпуля Эмре Джан и Дивок Ориги также попали в рейтинг, заняв 15 и 18 строку соответственно. При формировании ценности игроков и определении их позиций специалисты Soccerex учитывали возраст, нынешний клуб и длительность контракта, примерную трансферную стоимость, количество проведённых матчей за сборную, игровое время, забитые голы, травмы и технические навыки. Семнадцать из двадцати игроков рейтинга родились и выросли в Европы, за исключением Маркиньоса, уругвайского защитника Атлетико Хосе Хименеса и бразильского полузащитника Бенфики Андерсона Талиски. Норм Депая снова уделали
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Виталик ManUtd Rus
1436251382
Это же надо было так ливер кинуть , браво Берлускони! Лучший его трансфер за все время !
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bfd
1436253966
Не новость. Но майки хорошо продавались. Можно его оставить с условием, что он периодически что-нить будет выкидывать эдакое, и платить ему 50% от продаж атрибутики и прочего.
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Mоnоlo
1436254048
Что бы продать что нибудь ненужное, нужно купить что нибудь ненужное.
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Leicester City
1436257077
ливерпуль намерен расформировать мю
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БарсаДав
1436267155
Как продать? Легенду клуба? Лучшего игрока сезона 2014-15! По результатам интернет голосования на лучшего игрока сезона ФК Ливерпуль, Марио Балотелли в общей сложности набрал 48% голосов из 100%. Болельщики Манчестер Юнайтед, Арсенала, и Челси в поддержку Марио, заходили на сайт колбасы и голосовали за это уйобище!) Но Колбасня аннулировала результаты голосования, сняли кандидатуру Балотелли из списка претендентов) Ливерпыль настолько никчемный клуб, что даже Балотелли у них является лучшим игроком)
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WOLF 95
1436296756
Начал предсезонной подготовки он пропустит по причине гибели приемного отца. А вы соккер, идиоты не способные проверить информацию даже. Лишь бы трафик набить
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