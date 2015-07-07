«Ливерпуль» намерен продать Балотелли

Нападающий Марио Балотелли по решению руководства «Ливерпуля» пропустит начало предсезонной подготовки. Даное решение связано с неубедительной игрой итальянца в прошлом сезоне. Купленный за внушительную сумму нападающий не оправдал возложенных на него надежд и не смог заменить в команде перешедшегшо в «Барселону» Луиса Суареса.
В сезоне 2014-15 годов Балотелли принял участие в 28 матчах «Ливерпуля» и забил при этом всего 4 гола.
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Источник: «Спорт-Экспресс»