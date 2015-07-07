Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» намерен продать Балотелли

    Нападающий Марио Балотелли по решению руководства «Ливерпуля» пропустит начало предсезонной подготовки. Даное решение связано с неубедительной игрой итальянца в прошлом сезоне. Купленный за внушительную сумму нападающий не оправдал возложенных на него надежд и не смог заменить в команде перешедшегшо в «Барселону» Луиса Суареса.

    В сезоне 2014-15 годов Балотелли принял участие в 28 матчах «Ливерпуля» и забил при этом всего 4 гола.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии84
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      WOLF 95 7 июля 2015, 22:19

      Начал предсезонной подготовки он пропустит по причине гибели приемного отца.
      А вы соккер, идиоты не способные проверить информацию даже. Лишь бы трафик набить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 7 июля 2015, 22:07

      неужели????????только вопрос....кому он такой нужен????7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Apxangel 7 июля 2015, 18:53

      алилуя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      man_united red 7 июля 2015, 18:48

      да,балотели решил свалить с болота,правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      MILAN 9 7 июля 2015, 17:14

      кто же его купит кому он нужен только что ПСЖ у них бабла как грязи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 7 июля 2015, 16:11

      фалькаостаил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 15:44

      зенит как раз взял курс на иностранных звёзд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 7 июля 2015, 15:26

      А кому он нужен то, да еще и после спартакуля!!!)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      marvel777 7 июля 2015, 15:05

      интересно кто рискнет в очередной раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      hpx 7 июля 2015, 14:49

      на повышение в Эвертон можно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11