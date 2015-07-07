Сегодня юношеская сборная России стартует на чемпионате Европы

Сегодня в 18.30 матчем со сборной Голландии юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи стартует на чемпионате Европы начавшемся накануне в Греции. В другом матче нашей группы встретятся сборные Испании и Германии.



Напомним, вчера состоялись первые матчи чемпионата, греки победили сборную Украины 2:0. а французы переиграли австрийцев 1:0.





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