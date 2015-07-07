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    • Сегодня юношеская сборная России стартует на чемпионате Европы

    Сегодня юношеская сборная России стартует на чемпионате Европы

    Сегодня в 18.30 матчем со сборной Голландии юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи стартует на чемпионате Европы начавшемся накануне в Греции. В другом матче нашей группы встретятся сборные Испании и Германии.

    Напомним, вчера состоялись первые матчи чемпионата, греки победили сборную Украины 2:0. а французы переиграли австрийцев 1:0.

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    07.07.2015 08:35
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    Комментарии (63)
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    tewelL
    1436257407
    стартует и заканчивает))
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    777БАРС52
    1436257819
    Успеха пацанам!
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    Laziale_Brest_BY
    1436259615
    Голландцы одновременно с испанцами и россиянами играют сегодня)) Сильна сборная... и редакторы
    Ответить
    Jurij_Mar
    1436264672
    Германия,Голландия,Испания,Россия.... Нормальная группа.
    Ответить
    Рожден в СССР
    1436265068
    начинаем учиться играть с юношей...может кто доедет до 18 года...удачи им....
    Ответить
    Overbeer
    1436275922
    Германия,Голландия,Испания,Россия Греция,Австрия,Франция,Украина- отличная жеребьевка- в первой группе первая корзина наверно-ну греки- ну красавы)
    Ответить
    112910415
    1436280166
    молодость..надежды..мечты..
    Ответить
    Vladimir 808
    1436282316
    Успеха ребятам в крепкой группе!
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    Макалай Калкин
    1436286258
    Ну...удачи юношам)
    Ответить
    ologreds
    1694997656
    numo435003
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