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    "Анжи" подписал игрока польской "Завиши"

    Махачкалинский "Анжи" сегодня подписал контракт с полузащитником польского клуба "Завиша" Иваном Маевским. Белорус юридически связал себя с дагестанцами на три года.

    Футболисту, проведшему три матча за сборную Беларуси, 27 лет, больше всего матчей он провел за "Минск" (70), за который выступал с 2012-го по 2014-й год. За "Завишу" Маевский в течение 2015-го года сыграл 18 встреч.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:11
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 7 июля 2015, 04:37

      Подписали после просмотра в игре с чемпионом Дании,значит Палычу пригляделся!!! Пишут что сильно не дооценнён был ранее!!! Ну посмотрим!

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 7 июля 2015, 02:20

      Успехов с Анжи!

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      Рейтинг: +19

      АРуслан 7 июля 2015, 02:07

      Че за парень
      Еще и 27 лет
      Может реально не плох

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 00:33

      заголовок намного лучше чем содержание темы
      что-то в стиле *Рубин купила нападающего Рединга*

      0
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      Рейтинг: +38

      30rustam30 6 июля 2015, 22:21

      гога исчерпал себя,раньше хоть поугорать можно было,а сейчас даже не смешно,по ходу года идут маразм крепчает)

      2
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      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > 30rustam30 6 июля 2015, 22:36

      словарный запас иссяк, откуда ему взяться? Не учится, книги не читает. Только шастает по сайтам и провоцирует народ.

      2
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 6 июля 2015, 22:14

      Что за второй сорт? Когда будут серьезнее трансферы(

      1
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Анжи-Арена05 6 июля 2015, 22:30

      Когда Керимову вернут завод который в Беларусии,Бацька отобрал,звёзды разбежались...

      0
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > Анжи-Арена05 6 июля 2015, 23:16

      Уже были. Через год в пердив скатились. Хотите еще посмешить народ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 > Ministri Krasnodar 6 июля 2015, 23:23

      Ты о чем Вася? Бронза и финал кубка, 1/8 лиги Европы. А скатились когда всех распадали

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > Анжи-Арена05 6 июля 2015, 23:36

      3 года понтов и в пердив улетели. К чему это все было ?)) Клоуны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +282

      cканер > Ministri Krasnodar 6 июля 2015, 23:38

      ты опять здесь?бегом спать-умнее будешь!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +282

      cканер > Ministri Krasnodar 6 июля 2015, 23:40

      со звёздами мы вас 5:2 громили.так что не надо умничать!

      7
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Ministri Krasnodar 7 июля 2015, 05:40

      Давно сами лифтерами перестали быть?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > cканер 7 июля 2015, 05:50

      Сон решит проблему бухого,но никак не полоумного)

      3
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      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR 6 июля 2015, 21:38

      Не слыхал, игру его не видел, надеюсь, что хороший игрок. Удачи Иван!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      cканер 6 июля 2015, 21:35

      надо его в игре посмотреть!удачи ему и успехов!

      1
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 6 июля 2015, 21:26

      Удачи ему в Анжи!

      2
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      Рейтинг: +21

      mweuo 6 июля 2015, 21:14


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