"Анжи" подписал игрока польской "Завиши"

Махачкалинский "Анжи" сегодня подписал контракт с полузащитником польского клуба "Завиша" Иваном Маевским. Белорус юридически связал себя с дагестанцами на три года.



Футболисту, проведшему три матча за сборную Беларуси, 27 лет, больше всего матчей он провел за "Минск" (70), за который выступал с 2012-го по 2014-й год. За "Завишу" Маевский в течение 2015-го года сыграл 18 встреч.



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