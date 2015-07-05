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    Фернандес вернулся в расположение ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернулся в расположение своей команды после долгого перерыва. Бразилец оказался в Москве позже партнеров по причине проведенной на родине 3 июня ринопластики, из-за которой защитнику были запрещены перелеты. В Бразилии Фернандес тренировался самостоятельно по программе, разработанной специалистами ЦСКА.

    В ближайшие дни, в отличие от других футболистов армейцев, бразилец будет тренироваться в двухразовом режиме.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.07.2015 23:57
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 6 июля 2015, 17:41

      Невезучий бразилец, то нос на ровном месте сломает, то колено повредит...

      0
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 6 июля 2015, 17:21

      Здоровья Марио и больше без травм!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:01

      Удачного сезона Марио и Ко!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 июля 2015, 13:43

      Удачи Марио в ЦСКА, главное без травм! Вперед ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 6 июля 2015, 11:25

      беречь его!

      1
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      Рейтинг: +41

      Просто мальчик 6 июля 2015, 11:21

      Как будто цска заиграет после этого xD
      Кони, больше вам не стать чемпионом!

      0
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      Рейтинг: +92

      Краснодарский > Просто мальчик 6 июля 2015, 11:25

      Ты не болельщик Локомотива. Оскорбляешь ЦСКА и Спартак а на самом деле ты Зенитовский тролль.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > Просто мальчик 6 июля 2015, 16:21

      Твое мнение нам было особенно интересно :-))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Просто мальчик 6 июля 2015, 16:23

      девочка, мне два чая!

      1
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk > Просто мальчик 6 июля 2015, 17:19

      На каникулах лучше на улице гуляй,а не глупость свою показывай!)))

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 6 июля 2015, 10:04

      С возвращением Супер Марио))

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      Рейтинг: +44

      Винсент Вега 6 июля 2015, 08:42

      Удачи Марио и без травм!!!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 6 июля 2015, 04:04

      Отлично!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 6 июля 2015, 02:11

      Федот, да не тот…

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