Зе Луиш вылетел в Москву

По сообщениям источника, футболист португальской "Браги" Зе Луиш уже вылетел в Москву, чтобы в начале следующей недели пройти медобследование и подписать контракт с московским "Спартаком". Но клубы еще не до конца договорились по стоимости футболиста и о способе ее оплаты. "Спартак" предлагает за нападающего сборной Кабо-Верде 7 миллионов евро, но в рассрочку, а президент "Браги" Антонио Сальвадор согласен на 6,5 миллионов евро, но единовременным платежом.



Скорее всего, контракт Зе Луиша с красно-белыми будет рассчитан на 4 года.



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