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    Зе Луиш вылетел в Москву

    По сообщениям источника, футболист португальской "Браги" Зе Луиш уже вылетел в Москву, чтобы в начале следующей недели пройти медобследование и подписать контракт с московским "Спартаком". Но клубы еще не до конца договорились по стоимости футболиста и о способе ее оплаты. "Спартак" предлагает за нападающего сборной Кабо-Верде 7 миллионов евро, но в рассрочку, а президент "Браги" Антонио Сальвадор согласен на 6,5 миллионов евро, но единовременным платежом.

    Скорее всего, контракт Зе Луиша с красно-белыми будет рассчитан на 4 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 19:19
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:42

      Хорошая сделка намечается, или уже состоялась.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 6 июля 2015, 11:21

      Торопится чересчур...

      0
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      Рейтинг: +107

      YRunner 6 июля 2015, 11:08

      Прилетели уже, наверное.)

      0
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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 6 июля 2015, 08:59

      А более классные игроки в Россию уже не едут?

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 6 июля 2015, 06:22

      Некоторые специалисты его называют Дрогба из Кабо-Верде! Очень конечно громкие сравнения) Где Дрогба, а где Зе Луиш. Видел я его за сборную Кабо-Верде на КАН и, честно говоря, не впечатлил

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      Рейтинг: +1775

      piercman 6 июля 2015, 03:37

      этот негр стоит 1,5 ляма, если верить тр.маркту.

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 5 июля 2015, 23:14

      Спартак предлагает за него 28 млн евро, но президент чисто изза тово что таковых шуток с роду не слыхал, согласился и на 27 млн, щедрости его красно-белые неслыханно рады

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 5 июля 2015, 22:20

      Что-то соккер не пишет, приземлился Зе Луиш в Москве или нет?
      Ну или хотя бы, какой город пролетает...
      Народ ведь волнуется!

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > Порядочная свинья 6 июля 2015, 10:53

      Народ спокоен.

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      Рейтинг: +314

      spilo 5 июля 2015, 22:17

      хорошо.

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 5 июля 2015, 22:09

      Главное чтобы от не мяч в ворота залетал.

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