Агент: "Медель точно никуда не уйдет из "Интера"

Агент футболиста миланского "Интера" Гари Меделя Фернандо Феличевич заверил, что его клиент этим летом не покинет клуб.



"Ни "Галатасарай", ни какая-либо другая команда переговоров с Меделем не ведет. Его настоящее и будущее - это "Интер", и он на 100 процентов останется", - заявил Феличевич.



В минувшем сезоне "Серии А" Медель провел 35 игр.



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