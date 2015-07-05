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    Агент: "Медель точно никуда не уйдет из "Интера"

    Агент футболиста миланского "Интера" Гари Меделя Фернандо Феличевич заверил, что его клиент этим летом не покинет клуб.

    "Ни "Галатасарай", ни какая-либо другая команда переговоров с Меделем не ведет. Его настоящее и будущее - это "Интер", и он на 100 процентов останется", - заявил Феличевич.

    В минувшем сезоне "Серии А" Медель провел 35 игр.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 01:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:57

      Блефует Феличита, ведь этот Медель и сам сдуться может.

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 5 июля 2015, 15:07

      Вот славненько Меделя отпускать нельзя он хорошо себя показал на КА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +227

      Igrov 5 июля 2015, 10:12

      пусть будет

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 09:22

      Медель в сборной неплохо отыграл

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Juventus21 5 июля 2015, 13:23

      Да уж, пора с принтера валить.

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > Juventus 32 5 июля 2015, 16:20

      почему ему пора валить поясни.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > KaSog Kerket 5 июля 2015, 17:21

      Высока вероятность остаться без трофеев и ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Juventus 32 5 июля 2015, 20:05

      В Сарай вроде сватали.

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 5 июля 2015, 08:15

      Медель нужен.

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      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 07:05

      Заверения услышаны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:58

      Загубит там свой талант Медель...

      1
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > nahan 5 июля 2015, 08:16

      Бакка тоже убежит от вас когда поймет,что ошибся с выбором.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 5 июля 2015, 05:56

      Это есть хорошо!

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 5 июля 2015, 04:59

      Медель доказал свою профпригодность на КА,его нельзя продавать.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > КиLLеr 5 июля 2015, 13:24

      Но зарплату теперь придётся поднимать, а то переманят мешки.

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 5 июля 2015, 03:15

      пусть игрок сам и решает

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