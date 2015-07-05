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    Агент: «Медель точно никуда не уйдет из «Интера»

    Агент футболиста миланского «Интера» Гари Меделя Фернандо Феличевич заверил, что его клиент этим летом не покинет клуб.

    «Ни «Галатасарай», ни какая-либо другая команда переговоров с Меделем не ведет. Его настоящее и будущее – это «Интер», и он на 100 процентов останется», – заявил Феличевич.

    В минувшем сезоне «Серии А» Медель провел 35 игр.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 01:33
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    КиLLеr
    1436061564
    Медель доказал свою профпригодность на КА,его нельзя продавать.
    Ответить
    cska plus
    1436064981
    Это есть хорошо!
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    nahan
    1436068690
    Загубит там свой талант Медель...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436069157
    Заверения услышаны
    Ответить
    KaSog Kerket
    1436073317
    Медель нужен.
    Ответить
    Juventus21
    1436077375
    Медель в сборной неплохо отыграл
    Ответить
    Igrov
    1436080352
    пусть будет
    Ответить
    Zen-Aky
    1436098077
    Вот славненько Меделя отпускать нельзя он хорошо себя показал на КА.
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436108259
    Блефует Феличита, ведь этот Медель и сам сдуться может.
    Ответить
    ologreds
    1694997667
    numo434823
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