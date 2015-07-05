Агент: «Медель точно никуда не уйдет из «Интера»

Агент футболиста миланского «Интера» Гари Меделя Фернандо Феличевич заверил, что его клиент этим летом не покинет клуб.



«Ни «Галатасарай», ни какая-либо другая команда переговоров с Меделем не ведет. Его настоящее и будущее – это «Интер», и он на 100 процентов останется», – заявил Феличевич.



В минувшем сезоне «Серии А» Медель провел 35 игр.



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