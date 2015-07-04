Лодыгин: "Тимощук был мне самым близким в команде"

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин высказался по поводу ухода из клуба полузащитника Анатолия Тимощука и поведал, как проходит восстановление от повреждения.



"Анатолия мало кто может заменить. Сейчас сложно без него, ведь он был для меня самым близким человеком в команде, с которым мы проводили очень много времени. Что поделать - такова жизнь и у каждого свой путь. Что касается травмы, то выражаю благодарность нашему медицинскому штабу. Я полностью вернулся и тренируюсь, исполняю все тренерские указания", - заявил Лодыгин.



Напомним, что уже 12-го июля "Зенит" проведет матч за Суперкубок России с московским "Локомотивом".



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