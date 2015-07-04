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    Лодыгин: "Тимощук был мне самым близким в команде"

    Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин высказался по поводу ухода из клуба полузащитника Анатолия Тимощука и поведал, как проходит восстановление от повреждения.

    "Анатолия мало кто может заменить. Сейчас сложно без него, ведь он был для меня самым близким человеком в команде, с которым мы проводили очень много времени. Что поделать - такова жизнь и у каждого свой путь. Что касается травмы, то выражаю благодарность нашему медицинскому штабу. Я полностью вернулся и тренируюсь, исполняю все тренерские указания", - заявил Лодыгин.

    Напомним, что уже 12-го июля "Зенит" проведет матч за Суперкубок России с московским "Локомотивом".

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    Источник: ФК «Зенит»

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    04.07.2015 22:58
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:11

      всё пройдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Betman 5 июля 2015, 12:37

      Лодыгин просто отметил, что Тимощук был его лучшим корешом в команде. A здешние латентные петушки сразу о своём закудахтали, лол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      andrefinoo > Betman 5 июля 2015, 17:49

      Друг-он есть или его нет,а был лучшим другом-это больше для латентных петушков.Не успела еще кровать Тимощука остыть,а его уже в бывшие записали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +32

      Betman > andrefinoo 5 июля 2015, 18:37

      каждый судит в меру своей испорченности, а в данном случае - в меру своей гомосексуальности...

      0
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      Рейтинг: +11

      Davidgreen 5 июля 2015, 10:19

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 5 июля 2015, 09:49

      В Европе он долго жил. Ну и вот...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 09:41

      Не горюй, Юра! Будет в твоей жизни новый мужчина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 июля 2015, 08:23

      был самым близким человеком)) аха-ха
      как это мило! Это любовь!!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 5 июля 2015, 07:19

      У кого о чём болит,тот о том и комментит!

      6
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 июля 2015, 06:55

      Российским у клубам нечего переживать, они до финала по любому не дойдут

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:37

      Похоже, что мы упустили что-то важное...

      2
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      Рейтинг: +794

      Miaf 5 июля 2015, 03:09

      В то время, как Лодыгину били в ворота Юрка красил губы и смотрел на Толю.

      2
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      Рейтинг: +159

      КПР > Miaf 5 июля 2015, 04:00

      Перепутал с зеувным спамичькой. хи-хи. Это там такое процветает.

      2
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