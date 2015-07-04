Чили - Аргентина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Америки - 2015, который начнется сегодня в 23:00 по Москве.



Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия, Санчес, Варгас.



Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе, Месси, Агуэро, Ди Мария.



"Бомбардир.Ру" проведет онлайн-трансляцию этого матча.



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