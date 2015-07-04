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Чили - Аргентина: стартовые составы

4 июля 2015, 22:15
531

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Америки - 2015, который начнется сегодня в 23:00 по Москве.

Чили: Браво, Исла, Сильва, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Видаль, Вальдивия, Санчес, Варгас.

Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Отаменди, Рохо, Билья, Маскерано. Пасторе, Месси, Агуэро, Ди Мария.

"Бомбардир.Ру" проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Чили Аргентина
Комментарии (531)
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Artuom
1436047956
У Месси как у ребенка мячи отбирают... нда
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ronaldo743
1436050075
Игуаин красавец. Два финала подряд загадил. Лишить его гражданства и запретить въезд в страну.
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Медет
1436050128
Что за эти дубы? Мартино физрук. Как можно выпускать бревно игуаина?
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Hardwell
1436050141
Ну как я и говорил.Месси-НЕ У ДАЧ НИК, ЕМУ ДАЛЕКООООО ДО ДИЕГО!!!! Он как,МАКСИМУМ, Батистута
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xiz
1436050186
ЧИ ЧИ ЧИ ЛЕ ЛЕ ЛЕ вива Чили!!!
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kachan63
1436050214
Chi-Chi-Chi-le-le-le!!!!! Ole-Ole-Ole!!!!! Viva Chile!!!!!
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Hardwell
1436050285
Лучший игрок турнира будет МЕССИ!!! )))))) Во я посмеюсь
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nnbb199O
1436050375
Чили с победой, барсаглорам не унывать и вашем городе будут праздники, сегодня Лео полный НОЛЬ!
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викинг-супер
1436050509
Лузер. 2 финала ахах но лучший игрок турнира 1 гол 2 голевые ахах
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andrew1965
1436050657
все увидели, кто сделал требл для барсы, это Браво. А месенька как всегда оказался обычным гномом, снова ничего не смог сделать в сильнейшей сборной с суперсоставом
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