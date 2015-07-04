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"Милан" может вернуть Ибрагимовича

4 июля 2015, 15:40
27

Итальянский "Милан" вознамерился вернуть в команду Златана Ибрагимовича. "Россонери" готовы предложить шведскому форварду контракт на три года с зарплатой шесть миллионов евро за сезон.

"Наши болельщики хотят видеть в команде Ибрагимовича? Ну, если он приедет, я тоже не против", – сказал президент клуба Сильвио Берлускони.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в течение двух сезонов, но в июле 2012-го был продан в "ПСЖ" за 21 миллион евро. Контракт форварда с парижанами истекает через год.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Милан ПСЖ Ибрагимович Златан Михайлович Синиша Берлускони Сильвио
Комментарии (27)
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piercman
1436014211
псс, псж, не желаете махнуть на суперфорварда? ничуть не хуже златана — даже лучше. играл в 4х-звёздочном клубе. из навыков: сильно развитое щипачество. может у судьи карточку при$пиzдануть, или даже свисток.
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ц
1436017687
3 года в Милане это здорово, должен соглашаться.
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Juventus21
1436020234
Перешёл бы в Милан. Возрождение россонери произойдёт намного быстрее с приходом Ибры
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Sevastopol-www
1436020237
Он может и согласиться...
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КиLLеr
1436023818
Ибра вроде недавно отказал Милану,зачем опять воротить это не пойму. Лысый никак не угомонится))
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alboro
1436031132
Берлускони не против? Он не в тюрьме?
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KAFA2525
1436031430
Ибра пойдёт за бабло куда угодно…
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leo-leon
1436037725
за 2014-2015 сезон ибра получил от псж 33 ляма , думаете дедушка берлускони потянет его зарплату ???
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alboro
1436040864
Бред
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dimagas1
1436120362
Ждем Ибру в Милане.
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