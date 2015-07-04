"Милан" может вернуть Ибрагимовича

Итальянский "Милан" вознамерился вернуть в команду Златана Ибрагимовича. "Россонери" готовы предложить шведскому форварду контракт на три года с зарплатой шесть миллионов евро за сезон.
"Наши болельщики хотят видеть в команде Ибрагимовича? Ну, если он приедет, я тоже не против", – сказал президент клуба Сильвио Берлускони.
Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в течение двух сезонов, но в июле 2012-го был продан в "ПСЖ" за 21 миллион евро. Контракт форварда с парижанами истекает через год.
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"Наши болельщики хотят видеть в команде Ибрагимовича? Ну, если он приедет, я тоже не против", – сказал президент клуба Сильвио Берлускони.
Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в течение двух сезонов, но в июле 2012-го был продан в "ПСЖ" за 21 миллион евро. Контракт форварда с парижанами истекает через год.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Football Italia